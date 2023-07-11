逾三成中小學生狂打機逾5 小時 逾一成有網遊成癮傾向

港專聯同中大在去年6至12月期間，共訪問了2,770名中小學生。調查顯示，350名(12.6%)人有網絡遊戲成癮的傾向，男女比例約2比1。31.8%受訪學生表示曾連續「狂打機」達5 小時或以上，更有個案連續打機達60小時；亦有42%學生表示曾連續觀看視頻達5小時或以上，嚴重者更連續達90小時。

電子產品普及，學生的手機除方便家長聯絡，亦被用作玩網絡遊戲。有研究發現逾三成受訪中小學生曾「狂打機」(即長達5小時或以上)，而中學生(12.4%)和小學生(12.9%) 的網絡遊戲成癮傾向比例相若。另外，各有約五成受訪學生自覺有中度至非常嚴重程度的壓力水平、抑鬱及焦慮症狀，反映普遍學生的情緒健康欠佳。

五成學生有中度至重度抑鬱焦慮壓力

另外，調查亦反映整體學生的情緒狀態平均偏差，各有約五成學生出現中度至非常嚴重程度的抑鬱(49.1%)、焦慮(53.3%)或壓力(62.8%)。65.5%學生的睡眠質素較低，38%睡眠時間少於7小時，低於世界睡眠醫學協會建議的9小時；27%學生自覺睡眠不足，更有13.3%人曾經服用安眠藥物助眠。

港專學院應用社會科學系謝家和表示，調查發現小學生有網絡遊戲成癮的問題，情況不容忽視！他指不少家長反映學生在疫情期間，因網課使用電腦時間增加，養成了打機習慣，打機時間長自然會較晚睡覺。在課堂復常後，較難適應早起床的習慣，影響校園生活。長時間打機影響學生健康、作息規律和人際關係。

中一生被禁打機家中叫鬧需見精神科

他又指很多打機上癮的小朋友會與家長抗爭，有個案是一名中一生因不能打機，在家中大喊大叫，最後需接受精神治療；亦有小朋友在打機時不讓母親入房，她一旦入房小朋友便會擲物反抗。謝家和建議家長要以身作則，減少自己用電話的時間，與子女一起進行家庭活動。

至於受訪學生情緒較差，港專指，當局和持份者必須嚴陣以待，以三個「及早」的方針「及早預防、及早辨識、及早介入」，建立校本精神健康安全網。就打機成癮與學生情緒較差是否有直接關係，港專指無顯示有因果關係，但過往有文獻指出因為學生想逃避問題或者不想面對人，故透過打機去舒緩壓力。

心理學家︰

沉迷網絡與抑鬱焦慮「雞與雞蛋」問題

臨床心理學家鮑偉豪則形容，沉迷網絡與抑鬱或焦慮症的關係，就猶如「雞與雞蛋」問題。他解釋，一些沉迷網絡遊戲的青少年，很可能患有「網絡遊戲成癮症」(Internet Gaming Disorder)。他表示，患者經常沉迷網絡遊戲，一旦停下來就有猶如「斷癮」的症狀，例如焦慮、坐立不安等，影響自身的情緒。他又引述研究指，如果青少年本身患有焦慮症或抑鬱症，亦較容易沉迷網絡遊戲，因為從網絡世界中獲取成功感，從而令他們逃避現實，一旦停止遊戲，就感到「錯過一些重要時刻」；由於長時間沉浸在網絡世界，自然亦會影響睡眠質素。

鮑偉豪建議，家長可為孩子設定限制，例如規定每日玩網絡遊戲的時數；亦可以在家中設定一些規則，例如進餐時禁止使用手提電話，家人之間要有正常的言語交流。