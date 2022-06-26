逾三成學生現中度至嚴重情緒困擾 與上網時間成正比

第5波疫情衝擊，全港學生提早3月下旬放「暑假」，時間驟增下，學生透過上網消磨時間，比例更多，香港中華基督教青年會(YMCA)的最新調查指出，26.7%學生在「特別假期」日花逾6小時上網消磨時間，但該會指，上網時數與負面情緒成正比關係，建議家長勿只關注子女學業成績，為子女添加更多壓力。

YMCA於5月訪問1,184名小五至中三學生，調查顯示，第五波疫情前，有20.2％受訪學生在學習外日花超過6小時上網，疫情嚴峻帶來的「特別假期」期間，急增至26.7%；而日花2小時以下上網的學生則由27.4%降至21.5%。

在復課前後，三成半受訪學生出現嚴重(20.7%)及中度(14.7%)情緒困擾。經數據分析及比較後，發現上網時間較長的學生，精神健康狀況亦較差：上網2小時或以下、2至6小時

及6 時以上受訪學生的精神健康狀況分數分別為20.4、21.6及24.6(分數較高代表精神健康狀況較差)。但問及受訪學生感到壓力來源，59%人認為學業壓力。YMCA輔導組助理主任、心理輔導員馬慶民指此現象反映學生希望借助網絡世界逃避網上授課帶來的壓力。

另外，88.8%受訪學生指願意減少上網消閒時間，以換取與家人相處，逾兩成更表示願意減少3小時或以上，當中若家長具有溫柔（58.2%）、支持（56.7%）、共同話題（54.8%）等條件，會更願意作出上述舉動。馬慶民表示，大部份年青人都明白學業之重要，父母要信任子女，多對子女的整體狀態作出關心，而非只關注其他們學業。