逾三成學生「狂打機」有個案連續打60小時　半數人中度至非常嚴重抑鬱

現今電子產品普及，令許多青少年沉迷網絡遊戲。有研究發現超過三成學生曾「狂打機」長達5小時或以上，當中中學生(12.4%)和小學生(12.9%)的網絡遊戲成癮傾向比例相若，可見小學生的網絡遊戲成癮問題亦不容忽視；另有約一半學生自覺有中度至非常嚴重程度的壓力水平、抑鬱及焦慮症狀。
逾四成學生愛「煲劇」 最嚴重連續睇90小時
港專聯同中大在2022年6月至12月期間，合共訪問了2,770名中小學生，當中有6間小學和4間中學參與研究。數據顯示，有31.8%的受訪學生表示曾經連續進行網絡遊戲達5小時或以上，個別嚴重個案更連續高達60小時；亦有42%的受訪學生表示曾連續「煲劇」觀看視頻達5小時或以上，最嚴重者更連續高達90小時。調查結果顯示，整體受訪學生中有350名(12.6%)有網絡遊戲成癮傾向，而中學生(12.4%)和小學生(12.9%)的網絡遊戲成癮傾向比例相若。
半數人中度至非常嚴重抑鬱
另外，數據反映整體學生的情緒狀態平均偏差，有49.1%學生有中度至非常嚴重程度的抑鬱症狀；53.3%學生有中度至非常嚴重程度的焦慮症狀；62.8%學生承受中度至非常嚴重程度的壓力水平。可見學生的情緒問題不論在抑鬱、焦慮和壓力水平已達高比例。同時，有65.5%學生的睡眠品質較低，也有38%學生的睡眠時間少於7小時，低於世界睡眠醫學協會建議的9小時；27%學生自覺睡眠不足；更有13.3%學生曾經服用安眠藥物協助睡眠。由此可見，整體受訪學生的睡眠質素欠佳。