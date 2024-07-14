逾九成人有做運動習慣 7.2%坦言只為打卡放上社交平台

市民在疫後更注動健康，亞洲運動及體適能專業學院公布香港市民的運動習慣及健康飲食消費調查。結果顯示，近九成人士有做運動習慣，41.2%人每周做3至4次；調查發現隨著運動巿場普及化，巿民在運動產品上的消費意欲亦有所提升。

調查於今年3至6月訪問436名18歲以上的市民，結果顯示近九成人表示有做運動習慣，41.2%每周做1至2次，19.9%表示一周做運動逾5次，目的主要是保持健康(74.5%)、塑形(45.6%)、減肥(37.5%)，但有7.9%人坦只為在社交平台打卡。