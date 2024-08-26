逾九成家長與子女有衝突 四成家庭一周最少一次

父母與子女或因學業問題或因生活方式，易起衝突；有調查發現，92.4%受訪家長表示曾與孩子發生衝突，40%最少一星期一次，而受訪父母有中度至極嚴重焦慮或抑鬱，分別為70.1%及59.9%。負責調查機構倡家長應學會傾聽孩子的意見，採取「溝通式管教」，共同解決問題。

香港基督教女青年會1至5月訪問406位來自元朗、屯門、深水埗、油尖旺及觀塘5個過去兩年最多虐兒事件報告地區的家長。92.4%受訪者表示曾與孩子發生衝突，其中40%最少一星期一次。衝突方式主要是「口頭爭執」(91.1%)，但有10.3%表示會「掟東西」，更有8.7%出現肢體衝突。造成衝突的主因包括「經常使用電子產品」(68.4%)和「做功課問題」(68.4%)，其次是「學業表現」(43.8%)。