逾九成家長與子女有衝突 四成家庭一周最少一次

父母與子女或因學業問題或因生活方式，易起衝突；有調查發現，92.4%受訪家長表示曾與孩子發生衝突，40%最少一星期一次，而受訪父母有中度至極嚴重焦慮或抑鬱，分別為70.1%及59.9%。負責調查機構倡家長應學會傾聽孩子的意見，採取「溝通式管教」，共同解決問題。
香港基督教女青年會1至5月訪問406位來自元朗、屯門、深水埗、油尖旺及觀塘5個過去兩年最多虐兒事件報告地區的家長。92.4%受訪者表示曾與孩子發生衝突，其中40%最少一星期一次。衝突方式主要是「口頭爭執」(91.1%)，但有10.3%表示會「掟東西」，更有8.7%出現肢體衝突。造成衝突的主因包括「經常使用電子產品」(68.4%)和「做功課問題」(68.4%)，其次是「學業表現」(43.8%)。
53.6%家長指衝突後能與孩子「彼此妥協」，但部分稱孩子是「被迫服從」(14.3%)或選擇「不了了之」(13.2%)。而82.6%表示雙方對立的心態無因為衝突結束而靜止，如仍然會擺臉色(37.5%)、情緒難以平復(35.7%)。女青透過情緒自評量表(DASS21)評估受訪者最近兩周的精神健康狀況，顯示受訪父母有中度至極嚴重焦慮或抑鬱，分別為70.1%及59.9%。
黃女士育有一名9歲女兒，雙方曾因食飯及使用手機等事情多次發生爭吵。黃女士指，過往會以「我是你媽媽」的理由要求女兒聽從她的做法，但女兒會反駁，導致二人關係惡化。參加女青賽馬會「親」平氣和計劃後，她明白到與孩子溝通很重要，之前她會直接搶走女兒的手機，現在則會先與女兒商討問題，一起找出協調方法，而親子關係亦有所改善。
女青賽馬會家庭健康促進中心單位主任施倩俐指出，孩子年幼時，家長確實要建立權威及要求服從，但孩子逐步成長有自己的想法後，家長不應強加自己的觀點。她建議家長應該學會傾聽孩子的意見，採取「溝通式管教」，與孩子協商，共同解決問題，並須調控情緒，適時放鬆心情，避免體罰孩子。