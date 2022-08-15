逾九成指住工廈因租金平 五成八人資訊受阻未有申請公屋

工廈若作住宅用途屬違法，但工廈劏房租金較一般劏房平，令面對經濟壓力市民偷偷租住。社區組織協會在2020年7月至2022年7月期間，持續訪問及跟進了139名居於工廈內的劏房、板間房、床位及天台屋住戶，家庭入息中位數為9,166元，受訪者租用工廈年期中位數為2年，最長的已租住工廈達11年。94.9%受訪者指，租用工廈單位作居住是因為租金便宜，租金中位數為3,000元，低私樓劏房四成。

雖然74.8%受訪者並未有收到任何政府部門要求搬遷或受到巡查，但社協形容這些租戶擔心被發現居於工廈，保護意識較強，猶如孤島隱形人，導致社工主動上門外展亦有一定困難，阻礙其資訊吸收。58.3%並未有申請公屋，主因是不知道申請手續(77.1%)。

租住工廈劏房5至6年的胡先生，之前一家四口同住工廈，日常出入只能偷偷摸摸。因擔心影響女兒心智發展，加上女兒逐漸長大，其後三母女另租60呎私樓劏房。他指，兩個劏房合共租金約7,000元，但租用可容納4人的私樓劏房，租金或需1萬元，現時最希望早日入住公屋。社協副主任施麗珊建議，政府應以風險評估分階段執法及暫緩非高安全風險的工廈住所清拆命令，以及房屋署及社會福利署主動介入，提供中轉屋或社會房屋給有需要的租戶。