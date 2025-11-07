逾九成滿意學士或副學士畢業生表現 僱主認為工作態度最重要

教育局自1998年做有關調查以追蹤畢業生的質素及僱主的意見，今次為第十輪，於2024年第三季至2025年第二季進行，收回超過1,500間公司、機構及政府政策局和部門逾1,500份有效問卷。調查範圍涵蓋2022年經本地評審公帑資助及自資學士學位及副學位課程的畢業生，涵蓋超過1,300名學士學位畢業生和250名副學位畢業生。

香港僱主普遍對本地畢業生感到滿意。教育局委託所做的調查結果發現，逾九成受訪僱主滿意學士學位或副學士學位畢業生表現。調查收集僱主對畢業生在9個範疇表現的意見，當中僱主認為工作態度最重要。

問卷收集僱主對畢業生在9個範疇表現的意見︰語文能力、數字運用能力、資訊科技知識、分析及解決問題能力、工作態度、人際技巧、管理技巧、工作所需的專業知識，以及對時事及商貿的知識、自學能力及自信心。當中僱主認為工作態度最為重要。

學士學生方面，約98%受訪僱主滿意其工作表現，其中約79%更表示頗滿意或非常滿意；整體表現平均獲3.75分，表示他們已達到甚至偶或高於僱主要求的標準，分數是歷年調查中最高。

9個主要範疇，在5分制評核制度中均取得3.5分以上，表示表現較「一般達到僱主的標準要求」為佳；當中工作態度(3.87分)、資訊科技知識(3.87分)及語文能力(3.80分)表現最好。而管理技巧(3.57分)、分析及解決問題能力(3.65分)及對時事及商貿的知識、自學能力及自信心(3.67分)的評分相對較低。