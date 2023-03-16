逾五成青年曾遇網絡欺凌　近半人不知如何助受害人

隨著上網成為生活日常，網絡欺凌問題日漸出現。香港青年協會(青協)今天(16日)公布「青少年網絡欺凌及同理心狀況」調查，顯示逾五成(53.4%)青年曾遇網絡欺凌，近兩成人自稱曾成為被攻擊的對象，雖然遇上網絡欺凌，但受訪青年多採取旁觀者的角色，近半成人(49.6%)更表示，不知道如何幫助受欺凌者。青協指，要有效遏止網絡欺凌，旁觀者角色重要，鼓勵成為「積極旁觀者」，以同理心作出適當的判斷及介入。

近兩成青年曾成為被攻擊對象

調查是在今年2月期間，以抽樣問卷形式在網上訪問了3,488名12至24歲青年，了解他們對網絡欺凌的應對和心態。結果發現，53.4%青年曾遇網絡欺凌，18.1%人更自稱曾成為被攻擊的對象。調查又發現，遇上網絡欺凌，受訪青年多採取旁觀者的角色，包括「留意事態發展但不作行動」(29.5%)及「不予理會」(22.1%)；不足一成會「關心及陪伴受害人」（9.2%）。問及目睹無作出行動的原因，49.6%的受訪青年表示「不知道如何幫助受欺凌者」，35.7%人「擔心自己的處理會令欺凌情況惡化」，以及35.2%人「覺得自己不懂得處理網絡欺凌」。青協認為，結果反映青年普遍應對欺凌的認識不多，即使希望幫助受害人，亦不知從何入手。

調查亦發現，當遇上網絡欺凌時，最多受訪青年出現的感受是同情(38.4%)，其次是傷心/難過(38%)、不忿(35.5%)及無助(31.4%)。問卷亦參考了「人際反應指針量表」，以了解受訪青年的同理心狀況，結果顯示平均得分為52分，屬一般水平(得分越高，代表有較高的同理心)。

青協倡做 「積極旁觀者」

香港青年協會督導主任張淑鳳指，要有效遏止網絡欺凌，旁觀者往往扮演重要角色，雖然大部分受訪青年在目睹網絡欺凌時沒有作出行動，但並非「無感覺」，而是缺乏應對技巧。她鼓勵青年成為「積極旁觀者」，以同理心明白受欺凌對象的感受，作出適當的判斷及介入，如以私訊向受害者表達關懷、檢舉不當的帖文等。uTouch將於3月25及26日於中環街市舉辦「網絡欺凌特展」，期望提升青年和公眾對網絡欺凌的認知，了解其影響及應對方法。