逾五成高中生為補課感壓力 七成半人對應考DSE無信心

調查於今年9月至10月期間，以網上問卷形式，向中四至中六學生進行了一項關於「疫情下高中學生精神壓力」的問卷調查，獲510位學生回應。調查結果顯示，疫情下與人保持社交距離，七成四人因而覺得自己的英文口語能力下降，有四成七人則認為自己的中文口語能力下降。此外，有七成半人對應考DSE沒有信心。

本港面對持續近3年的新冠疫情，學生斷斷續續面對停課、網課和復課，香港學術及教學交流協會調查發現，五成學生每日平均課後補課的時間為2小時，更有一成學生補課時間為3小時以上，56%高中學生會為補課感壓力，當中約五成人出現集中力下降(58%)、感焦慮(55%)及記憶力下降(46%)的情況。負責調查機構又倡善用教育 科技，利用AI大數據庫依據學生的能力，提供自動化個人評估報告，提升教師的教學效率，減少對學生過份密集式的操練。

應屆DSE生Aurora表示，疫情下面對不同的上課模式，包括由半日制轉全日制，現時仍在適應課時。此外，疫情下亦減少了他與人面對面練習口語的機會，特別擔心英語口語成績，「中二的時候我們會去赤柱跟外國人做訪問，但這幾年因為疫情取消了類似的活動，而平日生活語言大多數以中文為主，令我的英文出現了懶音和發音不清晰的問題。」他現時除了上校內課外，亦報讀校外補習班，希望能在DSE取得佳積。

憂一科失手影響其他科發揮

香港學術及教學交流協會發言人林栢勤分析指，學生最擔心的學科成績為英文，佔近七成，「過往DSE英文合格率低，每年僅約56%學生合格，擔心一科失手，會影響其他科的發揮，加上過去2年主要是在家學習，擔心沒有時間追進度，平時在家缺少操練，亦擔心臨場考試發揮不好。」他又指，由於疫情下同學需要與人保持社交距離，減少了實體互動，較難從中互相學習，亦缺乏了參加不同的聯校演講比賽機會，故自覺英文口語水平下降。

疫下課外活動取消應屆DSE生缺練外語機會林栢勤建議，教學團體可為學生提供更多4至5人小組說話訓練，另外坊間亦應推廣「人性化教育」，即善用即時通訊應用程式了解學生學習進度之餘，亦關心學生的情緒健康。