逾八成劏房戶指業主涉違租管條例　不足一成人曾舉報但未獲跟進

租務管制條例於2022年1月22日實施。民社服務中心本月訪問205名劏房戶，結果顯示，在於條例生效後訂立書面租約的受訪租戶中，超過80%遇到違例的情況，例如業主沒有向租戶提供水電費帳單副本、業主不維修單位內的設施、被收取條例許可以外的雜費等。不足一成人表示，曾舉報業主涉嫌違例，但有舉報的租戶並未收到相關部門的跟進。

租期開始後的60日向差估署交租賃通知書

根據條例，業主需在租期開始後的60日內向差餉物業估價署提交租賃通知書(下稱AR2)，用以通知當局有關劏房單位的租賃情況，方便當局根據記錄監管劏房。只有5%的租戶知道業主已提交AR2，當中只有一半收到差估署的租賃文件，另15%受訪租戶表示，知道業主沒有按規定向差估署提交AR2。餘下八成則處於不清楚狀況。