逾八成劏房戶指業主涉違租管條例　不足一成人曾舉報但未獲跟進

租務管制條例於2022年1月22日實施。民社服務中心本月訪問205名劏房戶，結果顯示，在於條例生效後訂立書面租約的受訪租戶中，超過80%遇到違例的情況，例如業主沒有向租戶提供水電費帳單副本、業主不維修單位內的設施、被收取條例許可以外的雜費等。不足一成人表示，曾舉報業主涉嫌違例，但有舉報的租戶並未收到相關部門的跟進。
租期開始後的60日向差估署交租賃通知書
根據條例，業主需在租期開始後的60日內向差餉物業估價署提交租賃通知書(下稱AR2)，用以通知當局有關劏房單位的租賃情況，方便當局根據記錄監管劏房。只有5%的租戶知道業主已提交AR2，當中只有一半收到差估署的租賃文件，另15%受訪租戶表示，知道業主沒有按規定向差估署提交AR2。餘下八成則處於不清楚狀況。
租戶被業主濫收垃圾費 經差估署介入成功追回
化名李女士的租戶於條例生效後訂立書面租約，表示曾經收到差估署的信件，表示收到業主繳交的AR2表格，並邀請她做問卷調查。李女士致電差估署查詢租管條例的內容時，得知業主向她收取垃圾費用屬違法行為，並詢問是否可透過差估署追回已繳納的垃圾費。但差估署表示她需先行與業主協商追討。李女士試圖向業主追討不果，再經由差估署的介入，李女士成功向業主追討垃圾費。李女士認為，當租戶與業主發生問題時，應由差估署出面調解，希望租管條例能保障早於2022年1月22日生效的租約。
倡差估署主動巡查
民社服務中心建議當局加強相關法例的宣傳和教育，確保業主和租客都知曉相關義務和權益。與地產代理合作，鼓勵他們宣傳有關的法例要求，並提供相關資訊給業主和租客。差估署於業主提交AR2表格後，作出的租戶問卷調查可由現時的隨機抽查改為必要進行的跟進工作。差估署可以增加對劏房的主動巡查次數及頻率，及早發現和處理違法行為。