逾八成受訪者支持舉辦墟市 團體促政府放寬申辦條件

新公共屋邨居民主要是基層家庭，正面對家庭貧窮、就業困難及社區支援不足等問題。而且不少新屋邨位於偏遠位置，屋邨社區配套規劃欠佳及購物設施不足，大多主要是商場主導的「配給式」消費模式，商場及街市規模小，加上店舖種類不足、大部份均為大集團及連所店，導致物價高昂，消費選擇少，出現「收入低、消費高」的問題。撐基層墟市聯盟今日（8日）發布調查，逾六成半人指出屋邨內消費選擇不足；逾七成人認為邨內貨品貴。調查亦顯示，逾八成受訪者支持在屋邨內辦墟市，以便在就近地方買到多元且便宜的商品；也有25%人表示有意成為墟市檔主。

撐基層墟市聯盟同時又指出，在屋邨持續辦墟市，有助基層就業及創業，亦令邨內區民有更多購物選擇。不過，互委會解散或影響墟市申辦，團體促當局正視問題，及早修訂程序，並放寬申辦條件。

撐基層墟市聯盟今年6月在九個入伙兩至七年的新公屋邨進行問卷調查，包括葵涌葵翠邨、元朗洪福邨、東涌滿東邨、迎東邨、上水寶石湖邨、沙田水泉澳邨、火炭駿洋邨、觀塘安達邨及安泰邨，共收到215份有效回覆。

促政府放寬申辦墟市的程序和條件

結果發現，66.1%人指出屋邨內消費選擇不足；70.3%人認為邨內貨品貴。調查中，逾八成受訪者支持在屋邨內辦墟市，以便在就近地方買到多元且便宜的商品；也有25%人表示有意成為墟市檔主。因此，聯盟建議恆常於屋邨舉辦墟市，以協助邨內基層就業及創業、推動社區經濟發展，加強居民的社區網絡。

而在屋邨墟市申請程序方面，按照現時的官方申辦流程，如有團體有意向房署申請於屋邨範圍內舉辦墟市，房屋署會諮詢互助委員會、屋邨管理諮詢委員會及其他持份者，得到多方支持後才可繼續申辦。而85.6%受訪新屋邨居民不知道互助委員會及屋邨管理諮詢委員會即將於年底解散；但49.7%新屋邨居民明白解散互助委員會及屋邨管理諮詢委員會將對申辦墟市帶來影響。此外，74.4%受訪居民同意房屋署應修改現有申請程序，簡化流程，以便團體舉辦屋邨墟市；而85.1%受訪居民亦同意政府應放寬申辦墟市條件。就此，聯盟現向政府建議放寬申辦墟市的程序和條件，以推動墟市的發展﹕







