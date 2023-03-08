逾八成多職媽媽感吃力 另七成婦女不考慮生育

近年香港出生率持續下跌，去年全年僅有32,500名嬰兒出世，出生率按每千人口計算的只有4.4人，兩者均創1961年有紀錄以來最低。惟即使婦女願意生育，時下不少媽媽既要照顧子女，同時要兼顧事業，當中不乏壓力和挑戰。有調查發現，逾八成媽媽對身兼多職感吃力，七成半則承認脾氣變暴躁。另有政黨調查顯示，超過七成受訪者傾向不考慮生育，建議政府增加全薪產假和男士侍產假，並增設「子女教育免稅額」及低收入家庭子女教育資助。
工聯會婦女事務委員會以問卷訪問457名市民，74.2%受訪者表示傾向不考慮生育，主要原因包括身體狀況(49.7%)、經濟負擔大(49.4%)、教育及供養責任大(45.9%)、家庭壓力(31.8%)、難以兼顧工作及家庭(33.5%)，以及託兒服務不足夠(27.4%)等。
惟即使決定當媽媽，但要面對不同壓力。香港路德會社會服務處轄下的路德家長專線早前成功訪問219名「多職媽媽」，有逾八成受訪媽媽表示對要兼顧多職感吃力；七成半媽媽承認曾因身兼多職而變得脾氣暴躁，近四成半人曾感焦慮和情緒低落。
根據政府統計處資料，香港的粗出生率由1961年按每千人口計算的35人，顯著下跌至2003年的7人後，一度回升至2011年的13.5人，及後再下跌至2022年的4.4人。本港去年僅有32,500名嬰兒出生，創1961年有紀錄以來新低。
多職媽媽：家庭事業難免衝突
初為母親的何女士承認，經濟和近年社會氛圍都影響她考慮是否生小孩，加上社會遲婚遲生育越見普遍，以致時下婦女懷孕在身心上都構成更大壓力。她又分享，現代媽媽身兼多職，既希望可照顧家中小孩，同時可以兼顧工作，難免會衝突；幸好家姑平日協助照顧孩子，大大減輕她和丈夫的負擔。政府政策亦較外國有所欠缺，她舉例指，相比有外國的產假長達一年，侍產假亦有半年；本港的產假僅14周，男士侍產假更只得5天，遠遠落後於世界其他地方。
新婚太太：先享二人世界
新婚2個月、與丈夫均未夠30歲的陳太則笑言，他們在不少朋輩眼中已算早婚，與丈夫亦有計劃生育，「但覺得仲年輕，想過多2至3年、享受下二人世界和建立經濟基礎先」。她指，在樓價高、養育成本高的環境下，絕不考慮多生，「唔想太大經濟壓力，一個起，兩個止好了，寧願集中資源培養」。
她稱，如果政府能幫助「上樓」、效法日本派發「奶粉錢」和「幼兒補助金」或有些鼓勵作用。她又認為，現代女性常常需要在生育和事業中作抉擇，部分人想打拼事業卻錯過合適的生育年齡，而且不育問題越趨普遍，如果政府可撥款資助雪卵、人工受孕及試管嬰兒等人工生殖項目就更好。
工聯會：倡增全薪產假侍產假
工聯婦委期望政府能聚焦市民所面對的經濟開支壓力、職場與家庭平衡的問題，推動育兒相關配套，包括14周全薪產假和7天全薪男士侍產假，增設「子女教育免稅額」及低收入家庭子女教育資助，並加強託兒名額，以提高生育意願。
「路德家長專線」及「點蟲蟲熱線」單位主管李詩敏則指，不少「多職媽媽」情願為照顧好家人而犧牲自己的時間，欠缺機會去緩解生活日常所抑壓的負面情緒；建議媽媽們即使生活忙碌或家庭職責再多，都應該預留私人空間給自己喘息一下，如做運動、散步、做面膜護理或小睡片刻等。