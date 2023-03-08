逾八成多職媽媽感吃力 另七成婦女不考慮生育

近年香港出生率持續下跌，去年全年僅有32,500名嬰兒出世，出生率按每千人口計算的只有4.4人，兩者均創1961年有紀錄以來最低。惟即使婦女願意生育，時下不少媽媽既要照顧子女，同時要兼顧事業，當中不乏壓力和挑戰。有調查發現，逾八成媽媽對身兼多職感吃力，七成半則承認脾氣變暴躁。另有政黨調查顯示，超過七成受訪者傾向不考慮生育，建議政府增加全薪產假和男士侍產假，並增設「子女教育免稅額」及低收入家庭子女教育資助。

工聯會婦女事務委員會以問卷訪問457名市民，74.2%受訪者表示傾向不考慮生育，主要原因包括身體狀況(49.7%)、經濟負擔大(49.4%)、教育及供養責任大(45.9%)、家庭壓力(31.8%)、難以兼顧工作及家庭(33.5%)，以及託兒服務不足夠(27.4%)等。

惟即使決定當媽媽，但要面對不同壓力。香港路德會社會服務處轄下的路德家長專線早前成功訪問219名「多職媽媽」，有逾八成受訪媽媽表示對要兼顧多職感吃力；七成半媽媽承認曾因身兼多職而變得脾氣暴躁，近四成半人曾感焦慮和情緒低落。

根據政府統計處資料，香港的粗出生率由1961年按每千人口計算的35人，顯著下跌至2003年的7人後，一度回升至2011年的13.5人，及後再下跌至2022年的4.4人。本港去年僅有32,500名嬰兒出生，創1961年有紀錄以來新低。