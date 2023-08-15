逾八成家長稱疫情影響子女情緒 一成指孩子每日現情緒低落抑鬱或絕望

疫後復常，不少人精神壓力未有減少，學生要追趕學業進度，壓力更有增無減。有調查發現，逾八成被訪家長稱子女情緒在疫情期間受影響，其中一成更指子女幾乎每日情緒低落、抑鬱或絕望。而家庭快樂指數平均分為3.65(最高5分)，只比疫情時微升0.03。家庭教育學院倡學校開設工作坊，令家長和學生認識精神健康，及時洞悉情緒問題。

家庭教育學院於上月18日至本月2日，電話訪問1,033名中、小學及幼稚園家長，82.48%受訪家長認為子女情緒在疫情間受到影響，63.41%間中或經常情緒低落、抑鬱或絕望，9.49%指子女有一半以上時間情緒低落，另9.58%更表示子女幾乎每天出現。另82.48%家長指，疫情停課期間，子女沒動力、做事都覺沉悶或不想做任何事。67.67%表示，疫情停課期間，子女不願或害怕溝通和接觸他人。

經歷疫情後，各有逾九成受訪家長認為對子女學習進度及社交能力受到負面影響，兩者各有逾三成感很大或極大影響。六成則認為子女精神健康受影響。

疫情後香港家庭和親子關係未有明顯改善，親子關係平均分為3.63，而家庭快樂指數則為3.65分，各有逾一成家長認為親子關係及家庭快樂指數不合格。香港家庭教育學院副主席余榮輝指，復常後，部分家長每周有2至3日可在家工作，但又未有理解子女恢復面授上課，卻仍會透過網上做功課，雙方或因爭用電腦等起爭執，摩擦機會增加。另方面家長和學校追趕學業進度，學生積累壓力會較疫情大。他建議家長應多聆聽子女擔憂、鼓勵表達情緒，並應幫助他們適應網課變實體課的環境轉變，避免施加太大壓力。