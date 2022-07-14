逾八成DSE考生留港升學 教育第六年蟬聯最受歡迎職業

優才資源中心有限公司公布「2022年DSE考生未來勞動力供應剖析」調查結果，機構去年11月至本年1月期間訪問了4,387位來自57間學校的應屆DSE考生，了解他們的升學和就業期望。調查發現，有65.9%考生選擇繼續升讀大學，較去年上升近4%。84%考生首選留港升學，較去年回升2%，選內地升學的人數輕微上升，歐美澳的則減少。而對未來工作地區選擇，七成考生選擇留港，情況自2020年大幅下跌後保持平穩。

逾六成以個人興趣擇業 法律不受歡迎

不少考生在選科上以學科知識(57.0%)和DSE成績(56.7%)先決，但有超過六成稱以個人興趣性格為擇業條件。心理學以13.12%連續3年為最受歡迎的主修科目，其次是護理學(13.10%)及教育(9.82%)。而最不受歡迎科目則是英文/英國語文(14.92%)，第二及第三位分別是宗教(13.18%)和法律(12.99%)。

擇業方面，「教育」以27.3%第六年蟬聯最受歡迎職業，第二位是醫療服務/護理/治療師，有24.3%，第三位則是心理學家(11.1%)。法律以14.1%第三年為最不受歡迎職業，其次是精算師(10.8%)及演藝/音樂(10.4%)。

對銀行金融業興趣下跌 勞動力或會不足

機構指，根據勞工及福利局推算，2017年至2027年期間金融服務業的勞動人口需求每年平均上升1.1%，但今年考生對銀行/金融業的興趣較去年下跌2.6%，或會出現勞動力不足情況。另外，移民潮導致人才流失，機構總監陳偉權建議，政府將獎學金或助學金計劃推廣至一般成績的學生，鼓勵其修讀教育或醫療等人才流失嚴重的學科，並要求受惠學生承諾畢業後在港工作最少兩年，從而增加本地人才。