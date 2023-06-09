逾六成人表示不願意返辦公室工作　調查： 現實打工仔每周至少4天返公司

疫情結束後，不少公司由在家工作重新轉為回辦公室工作。全球辦公空間設計顧問公司「Unispace」近日公布一項研究指，本港打工仔較其他地區員工，更不願意回到辦公室工作，並重拾傳統工作模式，比率更高逾六成。
調查訪問17個國家的9,500名員工，及6,650名企業領導層，當中包括超過500名本港打工仔及超過100名來自香港中大型企業高級決策者。
現實打工仔每周至少4天返公司
Unispace的調查發現，本港打工仔在辦公室的時間比全球平均水平高，其中63%受訪員工表示，目前每周有四天或以上時間在辦公室工作，相較於全球水平為50%，亦較其他國家為高，包括英國（58%）、加拿大（55%）、新加坡（54%）及美國（43%）。
此外，調查反映有六成打工仔不願意回到辦公室工作，近95%的人認為他們在未來幾個月中會被要求每周至少四天去辦公室；當中64%人透露，曾經或現時經歷職業倦怠；45%人表示因沉重的工作量而出現職業倦怠的情况；但僅有29%香港僱主意識到職業倦怠問題。
95%打工仔冀有自己工作空間
Unispace亞洲市場市場推廣及營銷主管陳國銘表示，由於疫情期間，不少港企採用輪班制，讓員工共用辦公桌，以節省開支，導致目前有59%受訪者表示，仍在使用共用辦公桌，但當所有打工仔都重回辦公室，可用的私人工作空間相對變小，使95%受訪港人表明，希望擁有個人辦公桌。本港亦有逾八成公司指，在過去兩年中已搬到較大的辦公室，寞全球平均數75%為高，另外74%的公司也計劃於2025年前搬到更大的辦公室。
Unispace亞洲客戶服務總監Sean Moran稱，本港被列為全球過勞情況最嚴重的城市之一，企業需需了解員工包括工作安排、工作效率及職業倦怠等憂慮，建立符合員工需求及價值觀辦公空間，與以達至公司持續增長。