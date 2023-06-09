逾六成人表示不願意返辦公室工作　調查： 現實打工仔每周至少4天返公司

現實打工仔每周至少4天返公司

Unispace的調查發現，本港打工仔在辦公室的時間比全球平均水平高，其中63%受訪員工表示，目前每周有四天或以上時間在辦公室工作，相較於全球水平為50%，亦較其他國家為高，包括英國（58%）、加拿大（55%）、新加坡（54%）及美國（43%）。

此外，調查反映有六成打工仔不願意回到辦公室工作，近95%的人認為他們在未來幾個月中會被要求每周至少四天去辦公室；當中64%人透露，曾經或現時經歷職業倦怠；45%人表示因沉重的工作量而出現職業倦怠的情况；但僅有29%香港僱主意識到職業倦怠問題。