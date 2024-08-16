逾六成來港人才安排子女在港升學 組織︰與本地生需求有異應主動協助

政府推出各類計劃吸引人才來港，調查發現，逾六成受訪人才會安排子女在港升學，43.5%入讀免學費的官津學校，其餘則讀介乎2萬元以下至20萬元或以上學費的學校。兩成從事金融業，亦逾兩成人來港至今未就業。開支方面，46.8%家庭每月平均3萬至5萬元之間，最大支出為住房，其次子女教育。負責調查組織建議，人才子女的需求與本地生有異，當局應主動協助，及協助解決高才通人才對接問題。

高才通人才服務協會和教聯會7月透過協會平台向以不同計劃來港生活的人才發出問卷，收回597份，當中71.5%為高才通計劃來港，另17.8%為優秀人才入境計劃。結果發現，逾六成人會安排子女在港就讀學，子女均在18歲以下。43.5%選擇入讀免學費官津中小學，其餘讀直資或國際學校等學費介乎2萬元以下至20萬元或以上。另外，83.7%已經或有計劃為子女額外支付課外活動、補習班或特殊教育的費用，反映對子女教育的重視和投入。