逾六成受訪會計師指行業嚴重缺人 23%至少7個月才能填補空缺

本港不少行業均「缺人」，香港會計師公會調查顯示，逾六成受訪者認為行業受人手短缺問題的影響達7分(10分代表非常嚴重)，當中25%受訪者更予9分或以上。23%受訪者指，需要至少7個月或更多時間填補會計及財務相關職位的空缺。公會指，在優先確保本地會計人才發展機會的前提下，政府可進一步推出措施，助行業吸納海內外人才來港工作。

香港會計師公會去年11月底至12月初向全體會員發放網上問卷，包括執業界別會計師會員及商界專業會計師會員。結果顯示，61%受訪者認為行業受人才短缺問題的影響達7分或以上(1分代表沒有影響；10分代表有非常嚴重影響)；當中25%受訪者給予9分或以上。另方面，約32%指出其公司或機構的會計及財務相關職位的空缺率達10%或以上。執業界別會計師受訪者中，有一成表示空缺率達50%以上，反映人才短缺所帶來的嚴峻挑戰。