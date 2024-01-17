逾六成受訪會計師指行業嚴重缺人 23%至少7個月才能填補空缺

本港不少行業均「缺人」，香港會計師公會調查顯示，逾六成受訪者認為行業受人手短缺問題的影響達7分(10分代表非常嚴重)，當中25%受訪者更予9分或以上。23%受訪者指，需要至少7個月或更多時間填補會計及財務相關職位的空缺。公會指，在優先確保本地會計人才發展機會的前提下，政府可進一步推出措施，助行業吸納海內外人才來港工作。
香港會計師公會去年11月底至12月初向全體會員發放網上問卷，包括執業界別會計師會員及商界專業會計師會員。結果顯示，61%受訪者認為行業受人才短缺問題的影響達7分或以上(1分代表沒有影響；10分代表有非常嚴重影響)；當中25%受訪者給予9分或以上。另方面，約32%指出其公司或機構的會計及財務相關職位的空缺率達10%或以上。執業界別會計師受訪者中，有一成表示空缺率達50%以上，反映人才短缺所帶來的嚴峻挑戰。
23%受訪者指，需要至少7個月或更多時間填補會計及財務相關職位的空缺。28%執業界別會計師受訪者表示填補相關空缺需時超過一年。62%相關界別會計師表示，初級職位空缺最難以填補，數字高於中層監督職位(22%)及管理職位(16%)。受訪會員認為，向僱主提供財務資助、增加教育及培訓本地人才的投資、增加資助及誘因以吸引海外專業人士來港發展等措施，有助應對行業人手短缺問題。
促政府再推吸引人才措施
香港會計師公會會長梁思傑表示，在優先確保本地會計人才發展機會的前提下，建議政府進一步推出措施，協助行業吸納海外及內地會計人才來港工作。會計專業為香港金融及經濟發展重要基石，相關措施將有助擴大本地專業人才庫及推動整體經濟發展。
立法會會計界議員黃俊碩表示，業界一直期望政府可以正視人才不足的問題，並推出措施增加人才供應，包括將會計業加入「人才清單」，以補充現時業界人才缺口，維持業界服務質素，鞏固香港國際金融中心地位。
73%認為大灣區學生是其中一個最容易觸及的人才庫。公會建議政府進一步擴大現行的「非本地畢業生留港/回港就業安排」的計劃涵蓋範圍，以覆蓋更多中國內地及澳門大學所開辦、獲公會認可的會計相關課程，使計劃覆蓋提供公會認可課程的高等院校數量由兩家增至5家。