逾半人因徵費 集多日垃圾才棄置 兩成半將廚餘倒入馬桶

政府8月1日於實施垃圾徵費，有調查發現，七成半受訪基層料要買指定垃圾袋及標籤，令開支增加。為少用垃圾袋，逾半人擬改為集合一天以上垃圾才棄置，兩成半會將廚餘倒入馬桶，或引致衛生及渠管淤塞問題。受訪者稱指定垃圾袋不能做到一袋多用，有違環保原意，43.1%贊成容許商店將散裝單個指定袋代替塑膠購物袋，達致「一袋兩用」之效。

香港社區組織協會上月訪問306名居於不適切居所的基層租客，結果發現，三成五的受訪者現居大廈並沒有設置垃圾桶，須自行棄於街上垃圾桶，54%現時居大廈有垃圾堆積，近四成憂將來問題更嚴重。將可用資源回收方面，不足兩成曾用「綠在區區」社區回收系統，原因是︰三成不知道最近住處的綠在區區位置、兩成半因家中未能儲存大量可回收的物品而不想刻意前往、一成半無法配合開放時間/站點離家太遠無使用。