逾半人暑熱警告無休息時間 五成工友現不適 或有中暑症狀

勞工處就「香港暑熱指數」制訂了黃、紅、黑三級工作暑熱警告系統，以建議僱主調整僱員的工作安排及提供休息時間。關注工人權益組織調查發現，超過一半受訪者在暑熱警告生效期間沒有得到額外休息時間；有工會指，一半受訪者認為修訂後的預防工作時中暑指引及去年新設的工作暑熱警告對預防中暑無幫助，更有六成受訪者表示公司沒有在工作暑熱警告發出時，安排休息時間或在有遮蔭地方小休。相關組織促政府正視情況。

工業傷亡權益會6月至8月訪問407名建造業工人及清潔工，超過四成受訪者表示，在炎熱環境下不能夠每工作兩小時休息10至15分鐘；超過一半受訪者在暑熱警告生效期間沒有得到額外休息時間；有近四成受訪者表示，僱主並沒有提供任何應付暑熱的措施。46.7%表示曾在暑熱環境下感到不適，不適者的主要症狀包括頭暈(73.7%)、頭痛(38.4%)、噁心(38.4%)、氣促(30.5%)、神志不清(12.1%)。