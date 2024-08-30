逾半人暑熱警告無休息時間 五成工友現不適 或有中暑症狀

勞工處就「香港暑熱指數」制訂了黃、紅、黑三級工作暑熱警告系統，以建議僱主調整僱員的工作安排及提供休息時間。關注工人權益組織調查發現，超過一半受訪者在暑熱警告生效期間沒有得到額外休息時間；有工會指，一半受訪者認為修訂後的預防工作時中暑指引及去年新設的工作暑熱警告對預防中暑無幫助，更有六成受訪者表示公司沒有在工作暑熱警告發出時，安排休息時間或在有遮蔭地方小休。相關組織促政府正視情況。
工業傷亡權益會6月至8月訪問407名建造業工人及清潔工，超過四成受訪者表示，在炎熱環境下不能夠每工作兩小時休息10至15分鐘；超過一半受訪者在暑熱警告生效期間沒有得到額外休息時間；有近四成受訪者表示，僱主並沒有提供任何應付暑熱的措施。46.7%表示曾在暑熱環境下感到不適，不適者的主要症狀包括頭暈(73.7%)、頭痛(38.4%)、噁心(38.4%)、氣促(30.5%)、神志不清(12.1%)。
工權會建議政府應向各行業重新發出「每兩小時至少休息10至15分鐘」的指示，此外，應建立職場主動休息文化，向所有行業的僱主及僱員教育和推廣相關指引，讓指引能夠普及於各行各業；同時加強宣傳「暑熱計算機」，令僱傭雙方以更方便的方式來計算應有的休息時間。僱主亦應每天主動於工作前及工作期間進行風險評估，識別各種中暑風險的因素並按結果採取相應的預防指施，確保僱員有安全的工作環境，避免僱員於工作時中暑。
五成人︰公司無在防暑措施上有改善
此外，工聯會本月訪問739名工友，52.5%表示曾有中暑症狀，更有59.3%指公司未有為員工安排休息時間及地方。另有五成人認為修訂後的預防工作時中暑指引及去年新設的「工作暑熱警告」，並未在預防中暑上帶來幫助。
工聯會勞工界議員郭偉强稱，勞工處明言若僱主不跟從指引而導致僱員死亡，同樣屬於工傷並須作賠償。但希望先聚焦在預防工作上，並非在事後追究責任。他促請檢討指引，及立法強制僱主評估工作場所的暑熱風險，而非讓僱主「選擇」。他建議參考密閉場地的做法，要求合資格人士在現場評估，及由僱主承擔責任。僱主須根據評估結果決定僱員是否適合開工及制訂相應的防中暑措施，僱主亦必須將評估結果及會採取的安全措施告知僱員，避免在未知危險的工作環境下工作。