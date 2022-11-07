逾半受訪僱員遭凍薪 團體倡加薪至少6%

疫情3年，物價有增無減，統計處最新9月綜合消費物價指數按年急升4.4%，上班族薪酬被通脹蠶食，變相減薪。有調查指，五成七人21/22年度被凍薪；過半人認為僱主應該考慮通脹等因素，決定調薪幅度；團體建議22/23年度加薪至少6%，以保障僱員生計及應對通脹。



勞聯於8至10月訪問1,185人不同行業僱員，57%受訪者上年度(21/22年度)凍薪，10%甚至被減薪，僅33%獲得加薪。政府數據，2020年8月至2022年8月綜合消費物價總指數，累計上升3.5%。私人住宅的租金指數累計升22.7%，團體指，過去20年物業租金指數及物業售價指數升幅，普遍僱員薪酬從來未曾追及，疫情之下近3年期間情況尤其嚴峻。