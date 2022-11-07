逾半受訪僱員遭凍薪 團體倡加薪至少6%

疫情3年，物價有增無減，統計處最新9月綜合消費物價指數按年急升4.4%，上班族薪酬被通脹蠶食，變相減薪。有調查指，五成七人21/22年度被凍薪；過半人認為僱主應該考慮通脹等因素，決定調薪幅度；團體建議22/23年度加薪至少6%，以保障僱員生計及應對通脹。
勞聯於8至10月訪問1,185人不同行業僱員，57%受訪者上年度(21/22年度)凍薪，10%甚至被減薪，僅33%獲得加薪。政府數據，2020年8月至2022年8月綜合消費物價總指數，累計上升3.5%。私人住宅的租金指數累計升22.7%，團體指，過去20年物業租金指數及物業售價指數升幅，普遍僱員薪酬從來未曾追及，疫情之下近3年期間情況尤其嚴峻。
近五成四受訪者盼僱主考慮通脹因素決定薪酬調整；四成認為22/23年度加薪4%至6%是合理加幅，期望加薪幅度平均值是7.92%、中位數則為6%。調查亦顯示，受訪者現職機構中，約55%正進行大/小規模招聘，僅7%正裁員。
勞聯秘書長兼立法會議員周小松指，各行業均開始為復甦作部署，包括搶生意、搶人才，僱主對人才有渴求，工人自然對薪酬有期望。他補充指，回顧過去數年，普遍勞工收入大受影響，故均想薪酬調整可追及通脹或改善生活。