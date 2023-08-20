逾半基層長者使用防疫軟件感困難 僅一成長者與子女常聯繫 社協促政府協助長者

疫情下長者缺乏情緒支援，數碼鴻溝讓其更感孤度。香港社區組織協會的調查顯示，逾九成長者表示在使用智能電話上有不同程度的困難，包括難以與親友聯繫，以及使用防疫軟件時感到困難，令長者感抑鬱及孤獨。此外，調查又發現，基層長者患慢性病的比例逾八成，較整體長者的高。社協建議，請政府於長者中心增聘恆常數碼大使；又促請政府與地區團體及各區康健中心合作設立外展隊，主動接觸隱蔽長者。

九成長者使用智能電話感困難 逾半不熟悉防疫軟件操作

社協及香港老人權益聯盟與香港中文大學社會工作學系合作，於去年7月至本年1月訪問了162位基層長者，以疫情為背景，透過調查問卷了解長者戶的需要。調查顯示，在社區服務方面，53.7%受訪者表示使用長者中心設施受較大，甚至嚴重影響，在有需要時未能得到及時支援。子女及情感支援方面，受訪者中僅 15.1%表示與子女經常聯絡，多達 35%受訪者更表示子女没有提供情感支援，顯示在疫情等重大公衛事件下，基層獨居及雙老長者未必能得到子女的適切支援。

智能產品支援方面，92.5%長者戶成員表示在智能電話使用中感不同程度的困難，亦有40.4%表示以智能電話聯繫親友時感到非常或很多困難。逾半受訪57.6%表示使用防疫軟件時感較多或非常困難。研究又發現，越感覺獲取數碼協助困難、越感覺使用智能電話困難的長者，越感到孤獨。

醫療需求方面，基層長者戶患有慢性病的比例85.2%，較整體長者75%為高。同時，基層長者戶自評健康亦較差，認為自已健康欠佳的長者戶為36.4%，而整體長者中只有 9%認為自已健康欠佳。社協指，基層長者往往因經濟及家庭等因素，求醫無門研究發現越感覺獲取基層醫療支援困難的受訪者，情緒狀況傾向愈差及感到孤獨。