逾半專業女性不願北上發展 港區婦聯促建大灣區資訊平台

近年港府大力推動粵港澳大灣區內地城市發展，惟有調查指，近六成香港女性不會前往大灣區內地城市發展，逾五成人無到大灣區內地城市定居的意向，而且過半認為大灣區資訊不足夠。

港區婦聯代表聯誼會委託機構於今年1月到2月間，訪問246名來自七個專業界別(工程界、法律界、社福界、建築/測量/規劃及園境界、教育界、會計界、醫療衛生界)的20歲或以上女性，調查結果顯示，專業界別女性到大灣區的9市發展及定居的意向不高。

高達58.1%的受訪女性表示不會考慮前往大灣區城市發展，稱未決定佔18.7%，指考應北上發展僅佔 18.3%。在重視的考慮因素方面，10分滿分，受訪者最關注「專業發展的前景」(8.42分)，其次為「薪酬福利與稅制」(8.27分)，及「內地法律對專業的規管與專業資格的銜接」(8.02分)。另外，達55.3%稱不會考慮前往大灣區九市居住，會考慮及未決定則分別佔18.7%和23.6%，她們較重視「城市的環境」(8.48分)，其次為「社會福利保障」(8.11分)和「如何聯繫及照顧在港親人」(7.70分)。此外，年齡較大、失婚或喪偶女性亦更願意到大灣區城市發展和定居。

至於大灣區資訊方面，雖然54.0%受訪者認為資訊不足夠，稱很難說及足夠資訊有34.6%和11.4%，但希望所屬學會、公會及行業代表提供發展資訊的期望只有43.1%，稱不希望的有39.0%；而且指希望對業界提供專業知識培訓課程需求只佔41.9%，表示不希望提供的則有40.2%。

但是，受訪職業界別女性對於往來香港與大灣區內地城市的交通及口岸通勤效率就較積極 ，專業界別女性稱希望能加快通勤效率就佔50.0%，但指不希望的亦有29.3%。

港區婦聯代表聯誼會建議港府仿效「南沙模式」聯絡大灣區9市，將「專業資格服務平臺」提升為「大灣區專業資料庫」，提供更全面得資訊，並可打通香港三條鐵路直通深圳，加強兩岸交流；學會、工會、行業代表則應提供大灣區發展資訊、培訓等。

港區婦聯代表聯誼會會長陳曼琪分析，調查結果因未有足夠愛國、國情教育及未能鞏固身分認同。港府應進行教育改革，重整基礎教育中國語文、中國歷史、中國地理等學科，藉以重塑國家認同及愛國情懷。又表示最重要讓香港專業界別女性擴闊胸襟，知道無論在香港或9市中同為大灣區的一部分，仍在為國家服務。