逾四成畢業生擬離港工作或進修　邊個國家係首選？3大離港原因係咩

新冠疫情漸趨平穩，但就畢業生面對就業市場依然充滿挑戰。本港求職平台CTgoodjobs今日(24日)公布《2022年畢業生薪酬及就業調查》，發現71%受訪企業願意在6個月內聘請畢業生，願意支付的平均月薪為16,457元，與畢業生期望落差高達4,000元；調查亦發現，畢業生對就業前景信心的評分只有5.26分，有42%受訪畢業生表示有離港工作或進修的意向，當中最多人選擇到英國。

僱主與畢業生期望薪酬落差高達4000元

調查在今年7月透過網上問卷形式進行，發現71%受訪企業願意在6個月內聘請畢業生，願意支付的平均月薪為16,457元，惟畢業生期望平均月薪為20,749元，雙方期望落差高達4,000元。除了期望薪酬有落差外，員工福利方面亦存在期望落差，畢業生最想獲得的福利是津貼，例如進修、交通、午膳、健身等，佔58.9%，其次是基本醫療福利(53%)，亦有接近四成人(39.6%)希望享受四天工作周，惟僱主認為最吸引畢業生的福利是年終獎金(71.3%)，第二則是基本醫療福利(62.6%)。