逾四成畢業生擬離港工作或進修　邊個國家係首選？3大離港原因係咩

新冠疫情漸趨平穩，但就畢業生面對就業市場依然充滿挑戰。本港求職平台CTgoodjobs今日(24日)公布《2022年畢業生薪酬及就業調查》，發現71%受訪企業願意在6個月內聘請畢業生，願意支付的平均月薪為16,457元，與畢業生期望落差高達4,000元；調查亦發現，畢業生對就業前景信心的評分只有5.26分，有42%受訪畢業生表示有離港工作或進修的意向，當中最多人選擇到英國。
僱主與畢業生期望薪酬落差高達4000元
調查在今年7月透過網上問卷形式進行，發現71%受訪企業願意在6個月內聘請畢業生，願意支付的平均月薪為16,457元，惟畢業生期望平均月薪為20,749元，雙方期望落差高達4,000元。除了期望薪酬有落差外，員工福利方面亦存在期望落差，畢業生最想獲得的福利是津貼，例如進修、交通、午膳、健身等，佔58.9%，其次是基本醫療福利(53%)，亦有接近四成人(39.6%)希望享受四天工作周，惟僱主認為最吸引畢業生的福利是年終獎金(71.3%)，第二則是基本醫療福利(62.6%)。
至於最多受訪畢業生打算投身「資訊科技/電子商務」行業，比率達 11.4%，不論商學院、工程學院、理學院畢業生對IT行業感到興趣，其次為「建造/工程/建築」行業(9.4%)。
兩成離港畢業生受本港環境因素影響
另外，調查亦發現畢業生對就業前景信心的評分只有5.26分(滿分為10分)，有42%受訪畢業生表示有離港工作或進修的意向，最多人選擇到英國(29.4%)，其次是亞洲地區(25.9%)及加拿大(17.6%)，而畢業生3大離港原因，當中43.5%「有移民/移居的想法」、20%因「本港環境因素影響」、15.3%則認為當地經濟發展較佳。至於面對人才流失與經濟不景，企業對未來招聘持觀望態度，招聘趨勢的信心分數只有5.62分(滿分為10分)。
專家：人才短缺升至16年來最高
有專家表示，隨著疫情減緩，全球經濟陸續復常，人才短缺情況升至16年來最高，為應屆畢業生帶來很多就業機會，建議畢業生可了解市場需要，揀選適合自己的行業，規劃未來職涯，又說近年各地都出現很多求職騙案，提醒求職者搵工時要選擇有信譽保證的求職網站。