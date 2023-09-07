逾百萬珍禽異獸進口香港 近半屬瀕危 團體倡設「認可清單」限制入口

主力研究自然環境的慈善團體ADM Capital Foundation (ADMCF)表示有研究指，香港是全球珍禽異獸貿易的主要地之一，但或被人藉此運入大量瀕危物種，此舉或致物種滅絕。ADMCF與世界自然基金會香港分會(WWF)日前進行調查，發現五成受訪者認同將珍禽異獸作寵物飼養會增加野生動物絕種風險，八成受訪者支持政府禁止特定種類的珍禽異獸寵物貿易。不過，只有5%受訪者了解寵物貿易的相關法例。團體建議政府加強公眾教育，以及訂立「認可清單」限制物種進口。

根據ADMCF的數字顯示，2015年至2021年，香港進口超過520萬隻珍禽異獸，當中包括爬行類、鳥類及哺乳類等，53%屬於「瀕臨滅絕」物種。此舉不但可引致物種滅絕，亦會引起潛在的公共健康問題。



WWF及ADMCF去年6月至7月期間進行「香港珍禽異獸寵物貿易調查」，以線上形式訪問了2,957名市民，結果顯示，56%受訪者認為將珍禽異獸作為寵物飼養會增加野生動物絕種的風險，只有12%受訪者接受把受威脅物種作為寵物飼養。另外，有八成市民支持政府禁止特定種類的珍禽異獸寵物貿易。不過，只有5%受訪者表示熟悉香港對動物或寵物貿易的規管。