逾百零售品牌參與節日狂賞 旅發局今早10時派100元餐飲券

為鼓勵市民留港消費和吸引遊客在節日期間來港購物旅遊，香港零售管理協會即日起至明年2月29日期間，推出「香港節日狂賞」活動，至今已有超過100個品牌，逾3,000間店舖參與，當中在網購平台MAMA730買滿500元即減20元，海天堂2個龜苓膏及2支龜苓膏特飲，只需99元。另外，首批10萬份本地市民版餐飲消費券將於今早10時起，在旅發局的電子平台免費派發。

參與的逾100個品牌、涉及不同零售及餐飲類別，包括餐廳、時裝、眼鏡及鞋履、電器電訊、百貨家品、珠寶首飾、保健產品、化妝品、個人護理用品、超市及便利店，以至各式食品及酒類等。如在百佳、Taste和Fusion購買紅/白酒滿250元即享9折、買滿600元更享8折。憑優惠券於惠康、Market Place及3hreesixty購物滿600元，即可作50元使用，優惠券可於協會網頁下載；精選萬寧自家品牌保健產品或精選口腔護理產品均買1送1。