逾百零售品牌參與節日狂賞 旅發局今早10時派100元餐飲券

為鼓勵市民留港消費和吸引遊客在節日期間來港購物旅遊，香港零售管理協會即日起至明年2月29日期間，推出「香港節日狂賞」活動，至今已有超過100個品牌，逾3,000間店舖參與，當中在網購平台MAMA730買滿500元即減20元，海天堂2個龜苓膏及2支龜苓膏特飲，只需99元。另外，首批10萬份本地市民版餐飲消費券將於今早10時起，在旅發局的電子平台免費派發。
參與的逾100個品牌、涉及不同零售及餐飲類別，包括餐廳、時裝、眼鏡及鞋履、電器電訊、百貨家品、珠寶首飾、保健產品、化妝品、個人護理用品、超市及便利店，以至各式食品及酒類等。如在百佳、Taste和Fusion購買紅/白酒滿250元即享9折、買滿600元更享8折。憑優惠券於惠康、Market Place及3hreesixty購物滿600元，即可作50元使用，優惠券可於協會網頁下載；精選萬寧自家品牌保健產品或精選口腔護理產品均買1送1。
港鐵搭5程送10蚊電子券
港鐵即日起至下月1日，乘客透過使用已連結MTR Mobile帳戶的成人八達通，於本地重鐵網絡(不包括東鐵綫來往羅湖或落馬洲站車、機場快綫、輕鐵及港鐵巴士)乘搭港鐵滿2次，即可透過MTR Mobile換領用於本地車程的10元車費電子券。
香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，期望未來在政府牽頭下，零售業界可以加强與餐飲及旅遊等行業聯手合作，發揮協同效應，營造具香港特色的旅遊、飲食和消費體驗，共同提升香港整體競爭力。
另外，旅發局推出「香港夜饗樂」市民版餐飲消費券將於今早10時起派發，成功領取者在已選取心儀食肆晚市堂食滿100元或以上即減100元。旅發局共送出20萬份餐飲消費券，總值2,000萬元，今日派發首批10萬份。