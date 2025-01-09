逾萬人接受精神健康初步評估 6%要跟進 34人高風險

政府去年起在3個地區康健中心和康健站推出「健康心靈先導計劃」，為沒有精神健康症狀或不知有相關問題的市民提供免費篩查，並為有風險人士作出跟進。先導計劃推出近4個月，已為約1.1萬名市民接受初步評估，當中約700人需要轉介至心理健康主任跟進。四成二人已完成進一步評估，當中34名被評為高風險，需要轉介到精神健康綜合服務中心跟進。
屯門、油尖旺地區康健中心和東區地區康健站去年8月中開始，提供為期18個月的「健康心靈先導計劃」，職員為成年會員進行健康風險評估期間，將同步進行初步情緒問卷評估，了解其有否與抑鬱和焦慮相關的情緒困擾風險。
醫衛局長盧寵茂在立法會回應議員口頭質詢稱，截至上月計劃已為約1.1萬人接受初步評估，當中約700人、即6%經評估後獲轉介至同區合作推行先導計劃的非政府機構，由心理健康主任跟進。在已完成進一步評估的300人當中，有226人獲評估為輕度至中度症狀，現正或即將接受低密度心理治療，當中完成相關治療的參加者有八成的臨床症狀顯著改善；其餘34名被評為高風險的參加者則需要轉介到精神健康綜合服務中心跟進。
有症狀者應往求醫非篩查
新界東南林素蔚和選委界陳永光就同樣關注計劃如何使有精神困擾的人士主動參加，盧寵茂強調先導計劃是透過地區康健中心為市民進行身體評估時，一併篩查沒有症狀、不知有精神健康問題的人，從而找出他們並提升其心理健康，建議有精神症狀的人應該要求醫而非接受篩查。