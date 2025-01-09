逾萬人接受精神健康初步評估 6%要跟進 34人高風險

政府去年起在3個地區康健中心和康健站推出「健康心靈先導計劃」，為沒有精神健康症狀或不知有相關問題的市民提供免費篩查，並為有風險人士作出跟進。先導計劃推出近4個月，已為約1.1萬名市民接受初步評估，當中約700人需要轉介至心理健康主任跟進。四成二人已完成進一步評估，當中34名被評為高風險，需要轉介到精神健康綜合服務中心跟進。

屯門、油尖旺地區康健中心和東區地區康健站去年8月中開始，提供為期18個月的「健康心靈先導計劃」，職員為成年會員進行健康風險評估期間，將同步進行初步情緒問卷評估，了解其有否與抑鬱和焦慮相關的情緒困擾風險。