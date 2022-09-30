逾200領袖出席11月國際投資峰會 余偉文：放寬入境助成功舉行

金管局將於11月1及2日舉辦國際金融領袖投資峰會，合共約200名來自全球的金融領袖人物出席，包括早已表明參與的滙控行政總裁祈耀年及渣打行政總裁溫拓思。金管局總裁余偉文稱，本港近日放寬防疫措施有助與會者赴港出席，彰顯香港國際金融中心的地位。外界都關注屆時是否維持入境「0+3」檢疫安排，據了解，即使屆時維持現有安排，當局會酌情作部分豁免。

港府早前已預告，11月將舉行國際金融領袖投資峰會。最新宣布訂在11月1及2日舉行，比為期3天的新加坡金融科技節早一天開始。今年峰會主題為「超越不確定」。根據金管局公布議程，11月1日將會在M+博物館舉行導賞團及晚宴，正式峰會將於翌日(2日)在四季酒店舉行，行政長官李家超將會發表主題演講，內地金融監管機構代表亦會有中國政策主題環節，之後將進行3場分組論壇，以專題討論形式聚焦金融界3大挑戰及機遇，包括滯脹風險、利率上升帶來的不確定性、地緣政治及疫情風險，並會討論科技及可持續發展趨勢。

金管局總裁余偉文昨在《匯思》撰文交代細節，他稱，屆時百多間全球重要金融機構主要負責人，當中逾30間機構由集團董事長或行政總裁代表，合共200位金融領袖出席，包括早前已表態出席的滙控行政總裁祈耀年及渣打行政總裁溫拓思，亦包括摩根士丹利、高盛、瑞銀、花旗及貝萊德等多間國際級金融機構的主席或行政總裁。

