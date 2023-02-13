逾3.4萬人跑向復常 渣馬出席率創新高 田總計劃今年11月再辦

防疫措施大鬆綁後，渣打香港馬拉松昨在潮濕及較溫暖的天氣下舉行，有近3.5萬人齊齊「跑向復常」，佔3.7萬報名名額的94%，創歷來最高出席率。大部分跑手在終點再展燦爛笑容，當中217名本地全馬跑手在限時內跑畢全程，更各獲大會今屆特設的一萬元獎金。不過，賽事中有35名跑手不適送院，其中4人情況嚴重；另有懷疑沒有參賽資格的市民擅自進入賽道跑至終點，更獲派發完成獎牌，大會表示會跟進。(攝：李睿哲) 第25屆渣打香港馬拉松資料 •報名人數─37,000人

•出賽跑手─34,783人 (包括超過500名海外跑手)

•獲10,000元獎金跑手─217人 (151男、66女)

•受傷送院人數─35人 (截至昨午5時：4人嚴重、10人穩定、21人已出院)

原定去年11月舉行的第25屆渣打香港馬拉松，大會於9月一度稱因未獲政府批准，而跑手和持份者「未必有充分時間作準備」而取消，隨後與政府協調後再延期至昨日舉行。最終「加碼」至3.7萬個名額亦全部額滿，而昨最終有34,783人「落場」，出席率達94%，比率是歷年最高，而疫情前最高曾有逾7萬人參賽。 今年全馬及半馬賽事續在尖沙咀彌敦道開跑，經旺角轉上西九龍公路，前者沿昂船洲大橋到汀九橋後，再經長青隧道、青葵公路，在西隧過海；後者在青葵公路折返，在西九龍公路匯合全馬跑手過海。10公里賽事則重回東區走廊起跑，並在筲箕灣折返。3項賽事均以銅鑼灣維園作終點。全馬男子組由肯尼亞跑手基卓巴(Kipchumba)以2小時10分47秒贏得冠；而本地跑手中，成績最好的紀嘉文以2小時24分45秒跑全場第8，他表示，希望為早前中風的父親打氣，「告訴他只要不放棄，人生就充滿希望。」全馬女子組由埃塞俄比亞跑手包辦前三，冠軍的占美馬(Jimma)以2小時27分50秒奪冠，而最快的本地女將是黃卓寧，以2小時50分02秒排女子組第5。另外，賽事另一矚目跑手為「影帝」周潤發，他首次出戰10公里賽事，終點衝線後即成大眾「集郵」拍照目標。

跑手：天氣潮濕感無法散熱 隨疫情穩定，防疫措施放寬，今次跑手在跑步時毋須戴口罩或作賽前檢測，但須在起點前及完成比賽後佩戴口罩。惟昨日比賽時相對濕度曾高達100%，亦不時落起「毛毛雨」，部分跑手稱影響發揮。 曾參加全馬的余小姐今次轉戰半馬，表示天氣潮濕感無法散熱，幸回程時有微雨助降溫。而西隧口上斜路段是「魔鬼賽道」中最具挑戰性，不少人要減速或停下休息，有跑手體力不支要中途退賽。但「魔鬼」未難倒年近70的楊先生，他透露，用了半年準備半馬，對成功挑戰西隧路段感高興，但見有部分跑手抽筋、喘氣甚至需急救。參加全馬的洪先生辛苦完成賽事後，妻兒驚喜出現送祝賀。他表示，相隔10年再參加馬拉松，雖然比自己目標時間慢了12分鐘，但能完成全程兼有妻兒送驚喜，已感滿足。 大會公布，截至昨午5時，因賽事而受傷送院的跑手共35人，當中4人情況嚴重、10人穩定，21人則已出院。大會解釋，天氣潮濕影響散熱，部分跑手體溫過高、熱衰竭和頭暈等，有人則因地面濕滑而扭傷。 賽事續有跑手盛裝打扮，當中不乏「動物」參賽。有賀兔年的兔仔帶同紅蘿蔔參賽；又有鯊魚特意「上岸」，希望呼籲大眾不要殘殺鯊魚，並多食素。而特首剛從中東完成外訪回港主持跑步禮，有跑手特意穿著中東服飾跟香港「打招呼」。 惟網紅「劉馬車」在沒有展示選手號碼布下進入賽道，並曾網上直播跑步過程，跑至終點維園時更獲工作人員派發完成賽事的獎牌。他在直播時承認自己沒有報名，隨後向傳媒稱用了朋友的號碼布參賽。大會回應指會了解事件，又稱理解賽道較幅員廣闊，重申只有持號碼布的跑手才可以進入賽道。

217人獲1萬元特別獎金 適逢今次是第25屆賽事，大會特設特別獎金，本地男、女全馬跑手如分別在3小時及3個半小時內完成賽事，可獲1萬港元獎金，金額為往年的10倍；最終共有217人，即151男、66女達標(名單見下表)。田徑總會主席關祺表示，高出席率反映大眾都期待社會盡快復常，形容今次是「跑向復常之路」。他透露，正計劃在今年11月再舉辦馬拉松，有機會首次一年內舉辦2次賽事，希望能增加參賽名額。