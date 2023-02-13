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2023-02-13 04:31:59
日報

逾3.4萬人跑向復常 渣馬出席率創新高 田總計劃今年11月再辦

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防疫措施大鬆綁後，渣打香港馬拉松昨在潮濕及較溫暖的天氣下舉行，有近3.5萬人齊齊「跑向復常」，佔3.7萬報名名額的94%，創歷來最高出席率。大部分跑手在終點再展燦爛笑容，當中217名本地全馬跑手在限時內跑畢全程，更各獲大會今屆特設的一萬元獎金。不過，賽事中有35名跑手不適送院，其中4人情況嚴重；另有懷疑沒有參賽資格的市民擅自進入賽道跑至終點，更獲派發完成獎牌，大會表示會跟進。(攝：李睿哲)

第25屆渣打香港馬拉松資料

•報名人數─37,000人
•出賽跑手─34,783人 (包括超過500名海外跑手)
•獲10,000元獎金跑手─217人 (151男、66女)
•受傷送院人數─35人 (截至昨午5時：4人嚴重、10人穩定、21人已出院)

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今屆賽事出席率達94%，是歷年最高。

原定去年11月舉行的第25屆渣打香港馬拉松，大會於9月一度稱因未獲政府批准，而跑手和持份者「未必有充分時間作準備」而取消，隨後與政府協調後再延期至昨日舉行。最終「加碼」至3.7萬個名額亦全部額滿，而昨最終有34,783人「落場」，出席率達94%，比率是歷年最高，而疫情前最高曾有逾7萬人參賽。

今年全馬及半馬賽事續在尖沙咀彌敦道開跑，經旺角轉上西九龍公路，前者沿昂船洲大橋到汀九橋後，再經長青隧道、青葵公路，在西隧過海；後者在青葵公路折返，在西九龍公路匯合全馬跑手過海。10公里賽事則重回東區走廊起跑，並在筲箕灣折返。3項賽事均以銅鑼灣維園作終點。全馬男子組由肯尼亞跑手基卓巴(Kipchumba)以2小時10分47秒贏得冠；而本地跑手中，成績最好的紀嘉文以2小時24分45秒跑全場第8，他表示，希望為早前中風的父親打氣，「告訴他只要不放棄，人生就充滿希望。」全馬女子組由埃塞俄比亞跑手包辦前三，冠軍的占美馬(Jimma)以2小時27分50秒奪冠，而最快的本地女將是黃卓寧，以2小時50分02秒排女子組第5。另外，賽事另一矚目跑手為「影帝」周潤發，他首次出戰10公里賽事，終點衝線後即成大眾「集郵」拍照目標。

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跑手：天氣潮濕感無法散熱

隨疫情穩定，防疫措施放寬，今次跑手在跑步時毋須戴口罩或作賽前檢測，但須在起點前及完成比賽後佩戴口罩。惟昨日比賽時相對濕度曾高達100%，亦不時落起「毛毛雨」，部分跑手稱影響發揮。

曾參加全馬的余小姐今次轉戰半馬，表示天氣潮濕感無法散熱，幸回程時有微雨助降溫。而西隧口上斜路段是「魔鬼賽道」中最具挑戰性，不少人要減速或停下休息，有跑手體力不支要中途退賽。但「魔鬼」未難倒年近70的楊先生，他透露，用了半年準備半馬，對成功挑戰西隧路段感高興，但見有部分跑手抽筋、喘氣甚至需急救。參加全馬的洪先生辛苦完成賽事後，妻兒驚喜出現送祝賀。他表示，相隔10年再參加馬拉松，雖然比自己目標時間慢了12分鐘，但能完成全程兼有妻兒送驚喜，已感滿足。

大會公布，截至昨午5時，因賽事而受傷送院的跑手共35人，當中4人情況嚴重、10人穩定，21人則已出院。大會解釋，天氣潮濕影響散熱，部分跑手體溫過高、熱衰竭和頭暈等，有人則因地面濕滑而扭傷。

賽事續有跑手盛裝打扮，當中不乏「動物」參賽。有賀兔年的兔仔帶同紅蘿蔔參賽；又有鯊魚特意「上岸」，希望呼籲大眾不要殘殺鯊魚，並多食素。而特首剛從中東完成外訪回港主持跑步禮，有跑手特意穿著中東服飾跟香港「打招呼」。

惟網紅「劉馬車」在沒有展示選手號碼布下進入賽道，並曾網上直播跑步過程，跑至終點維園時更獲工作人員派發完成賽事的獎牌。他在直播時承認自己沒有報名，隨後向傳媒稱用了朋友的號碼布參賽。大會回應指會了解事件，又稱理解賽道較幅員廣闊，重申只有持號碼布的跑手才可以進入賽道。

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217人獲1萬元特別獎金

適逢今次是第25屆賽事，大會特設特別獎金，本地男、女全馬跑手如分別在3小時及3個半小時內完成賽事，可獲1萬港元獎金，金額為往年的10倍；最終共有217人，即151男、66女達標(名單見下表)。田徑總會主席關祺表示，高出席率反映大眾都期待社會盡快復常，形容今次是「跑向復常之路」。他透露，正計劃在今年11月再舉辦馬拉松，有機會首次一年內舉辦2次賽事，希望能增加參賽名額。

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第25屆渣馬，獎金大增10倍，所有屬香港永久居民的男跑手能夠以3小時(Sub 3)及女跑手以3小時30分(Sub 3:30)內完成馬拉松挑戰組賽事，均會獲得10,000元。田總恭賀各獲得特別獎金的「超級千金先生小姐」，名單如下(以下成績截至2月12日中午12時正)

超級千金小姐

281    Wong Cheuk Ning    2:50:02
263    Szeto Shiu Yan Leanne    2:59:27
641    WONG WING YIN    2:59:43
270    Wong Mei yan    3:00:05
938    Wong Mei Ying    3:06:26
251    Fan Ching Yee    3:08:46
266    AU HOI YEE    3:09:53
632    Leung Wai Chung Anna    3:10:26
668    Wong Yuen Ting    3:11:24
627    Lau Wai Han    3:12:21
275    Ho Sandra    3:12:38
664    Lam Hoi Yee    3:12:48
667    Yiu Tak Yuk    3:13:36
274    Choi Pui Yan Coco    3:14:00
271    YAU MEI TING    3:14:37
666    Sun Xiaoqing    3:16:19
651    Hung Shirley Cornelia    3:16:50
619    LEUNG YING SUET    3:17:17
631    WANG YUEN SUEN    3:17:25
278    Nesbitt Claire    3:19:14
659    Chan Kathy Ka Yee    3:19:17
256    LEE PUI MAN KAGO    3:19:17
607    Eramela Elaine    3:19:39
905    CHAN Pui Shan    3:19:47
941    WONG IRENE    3:20:51
660    Wong Yu Fan    3:21:14
923    CHAN KIT YEE    3:21:21
267    CHEUNG WAI YIN    3:21:26
273    Lai Yi Lok    3:22:11
661    CHUNG TSZ MAN    3:22:21
644    YIP HOI LUN    3:22:30
635    CHING WING YEE FLORA    3:22:33
903    Fan Po kam    3:23:20
269    HO Kin Yee    3:23:22
942    Chung Sau ping    3:23:29
929    Sterling Megan    3:23:42
604    FANG YUK MUI    3:23:47
919    YEUNG WAI MING    3:24:09
253    Au Wing Ning Ella    3:24:15
944    Law Siu ling    3:24:38
261    YIH HOI YIN    3:25:06
603    Chung Wai Yee Nicole    3:25:11
252    Lam Wing Ching    3:25:12
280    FUNG PUI YAN NAOMI    3:25:29
911    Fung Ching Yan    3:25:32
639    Tam Ka Man    3:25:58
626    TSE YAN YAN    3:26:13
913    Cheng Ah Ping    3:26:23
924    Yang Mei Hong    3:26:31
610    Wong Mei Fan    3:26:32
258    Poon Wai Yin    3:26:47
912    TSOI HOI YING    3:27:12
950    Chan Wing Yan    3:27:24
935    Lau Shuk Han    3:27:32
648    Law Cheryl Jessica    3:27:36
948    LEE WAI FONG    3:27:48
650    LAI WAI CHUN    3:27:50
656    Chung Lai Yin    3:28:00
622    TSANG OI WAH AQUA    3:28:41
617    Lok Ho Sin    3:28:50
264    Mak Pui Yin    3:28:58
625    ling yuen kwan    3:29:10
633    LEUNG Wing Yan    3:29:12
609    KONG CHUN WAH    3:29:21
615    LAI WAI MAN IMAN    3:29:26
602    Wong Yuen ching    3:29:59

超級千金先生

445    GI KA MAN    2:24:45
189    Wong Wan Chun    2:25:59
436    Cheung Yiu Leung    2:26:03
200    Chong See Yeung    2:27:46
163    Ngai Kang    2:29:51
190    Lam Vincent Leslie    2:33:02
111    Tse Kok wai    2:35:14
168    LEE CHEUK HIM    2:36:19
194    Chow Hon Nip Hanniel    2:39:38
209    Ng Kai Wang    2:39:53
166    Yu Alex Hoi Kit    2:40:09
170    Yu Hin wa    2:40:13
181    LAU TSUN LING    2:40:22
515    Lee Muisang    2:40:32
180    Wat King Long    2:41:54
463    Wong Patrick    2:43:12
506    Au Chun Kit    2:43:33
162    Tang Man wa    2:45:03
140    LEUNG KING LUEN    2:45:13
101    Chan Fei Lung    2:45:26
199    Lai Cheuk Fai    2:45:38
150    Lau Nathaniel Gohoc    2:46:56
131    Tsim Hoi Kin    2:47:07
129    Wong Kwok Wai    2:47:24
406    SIU HO TING EVAN    2:48:15
176    Tsang Fuk Cheung    2:48:37
122    Wong Ka Fung    2:48:46
330    LAI HO KI    2:49:14
135    TSUI Chi kin    2:49:28
441    Yuen Wan Ho    2:49:46
374    Cheung Wai Man    2:49:51
840    Gumbley Edward    2:50:00
343    Wong Wang Keung    2:50:00
116    Chan Ho Hin Henry    2:50:38
849    LAW NGAN LUN    2:50:52
191    WONG Ching Yi    2:50:59
465    Chan Wing Hung    2:51:34
366    LAM WAI HEI    2:51:38
155    Lo Kin Chun    2:51:44
357    POON KING HUNG    2:51:58
486    LAU KWAN LONG    2:52:13
151    Chan Ka chun    2:52:20
721    Lam Chi  Yung    2:52:26
172    Kwok Fung Lam Jason    2:52:28
474    Lau King Fung    2:52:49
513    San Chak Sing    2:52:49
448    Beaumont Andrew Mark    2:52:55
421    Lee Chi Wing Gordon    2:53:28
481    SIU CHUN MING    2:53:31
416    Mueller Marco Thomas    2:53:46
783    Merazzi Reto    2:53:46
167    SIU MAN LEE    2:53:49
846    Chan Kin Ming Simon    2:53:56
337    Chan Kwok Fai    2:54:06
188    Law Ting Ching    2:54:16
471    Ho Kwong Ting    2:54:19
154    Luk Cheuk Ting Plato    2:54:34
133    ng sai wah felix    2:54:40
487    Kuo Anthony Chuanjie    2:54:47
161    Tsang Ling Tung    2:54:48
866    LI TAK WAH    2:54:55
393    Au Yeung Wang Kin    2:54:57
160    Chin Norris J    2:55:02
303    POON CHIN PANG    2:55:03
124    Leung Eric    2:55:11
146    Ho Man Hin    2:55:11
475    Yan Leung Kwan    2:55:19
179    LEUNG Kai Heng    2:55:25
508    Wong Ho chung    2:55:26
493    Ng Chau Ho    2:55:30
388    Lei Justo    2:55:39
363    Sit Wing Kin    2:55:39
102    Yip Tung Hoi    2:55:47
123    Chow Wai Hong    2:55:53
175    Lee Yiu Hon    2:56:06
459    Tao Ka Wa    2:56:20
157    Cheng Tsz yeung    2:56:26
117    Tam Ernie    2:56:28
712    Fung Tai Fook    2:56:34
439    O Ho Yin    2:56:36
125    Wong Ka Kui    2:56:38
855    Chow Chun kuen    2:56:38
407    Lau Yiu Fun Jonathan    2:56:40
482    SIU Chi Hang    2:56:43
781    Tang Adrian Hoyin    2:56:46
317    Ngai Peter Yuen Man    2:56:55
134    LEUNG CHUN PAN    2:57:00
446    LEE WAI KIN    2:57:03
402    Choi Wai Hang Dennis    2:57:06
156    WONG KA FAI AARON    2:57:10
497    Yam Ka Keung    2:57:14
777    CHUNG MAN FAI    2:57:17
203    Mak Man Fung    2:57:23
137    Cheung Chun Yuen    2:57:26
347    Kwok Chi Hang    2:57:27
485    LEUNG SIU PANG    2:57:31
169    Yeung Ho Yin    2:57:31
195    CHOI SHI HIM JOSIAH    2:57:37
193    KWAN YU HEI    2:57:39
351    Leung Hor chung eric    2:57:44
202    Tse Chun Yin    2:57:55
480    HUANG WAI KWAN    2:57:55
815    Chan Chi Kit    2:57:56
372    LI CHUN YIN    2:57:58
427    Pang Fei Wang    2:58:06
359    kan koon hang    2:58:14
742    LEW SENG CHUNG    2:58:14
121    yip hau lim    2:58:16
419    Liu Yuen Fai    2:58:24
396    Lin Chun Keung    2:58:26
792    LI WAN CHUNG    2:58:36
428    Lau Hok Yee    2:58:37
433    LAM CHAM WING    2:58:38
438    YANG MAN CHUN    2:58:38
771    Kwan Tsz Kin Michael    2:58:49
469    MOK WAI HUNG    2:58:50
434    CHOY CHONG HONG KANOK    2:58:52
173    Cho Yu Hin Jeffrey    2:58:58
307    Wong Tik Lam    2:59:01
367    Kwok Lawrence Wai Hay    2:59:01
489    Lai Ming Chun    2:59:02
158    Chen Zhongyuan    2:59:04
418    IP CHI HIM    2:59:05
791    Yip Cheung Chun    2:59:06
386    HO KA HO    2:59:06
814    CHEUNG CHI FAI    2:59:09
136    TSANG CHONG KI    2:59:10
178    Chou Hoi Lam    2:59:15
454    Tam Ka Seng    2:59:15
763    Tao Ho Yip    2:59:19
778    Yung Lit Cheung    2:59:22
410    LUI Wai Keung Dennis    2:59:23
382    CHOI HOI KEUNG    2:59:26
877    So Tsung Nam    2:59:29
500    Cheung Lap Ming Nicholas    2:59:33
349    Choy Man Kin    2:59:33
504    Wong Tiu Yeung    2:59:35
807    Mo Chi Kit    2:59:35
196    LAM CHAK FUNG    2:59:36
159    Lun Chun Pong    2:59:38
860    Mak chun wah    2:59:41
318    Chan Chi Wai    2:59:43
387    Cheng Hok sum    2:59:43
827    NG YAN CHI    2:59:47
845    CHEUNG KIN MING    2:59:48
389    CHAN KOON FUNG    2:59:49
385    WONG YIN SANG    2:59:52
376    Chan Michael    2:59:54
414    Law Wai Fu    2:59:55
346    LEE MAN KIT    2:59:56
512    Chu Kwok Kuen    2:59:59

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