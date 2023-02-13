逾3.4萬人跑向復常 渣馬出席率創新高 田總計劃今年11月再辦

防疫措施大鬆綁後，渣打香港馬拉松昨在潮濕及較溫暖的天氣下舉行，有近3.5萬人齊齊「跑向復常」，佔3.7萬報名名額的94%，創歷來最高出席率。大部分跑手在終點再展燦爛笑容，當中217名本地全馬跑手在限時內跑畢全程，更各獲大會今屆特設的一萬元獎金。不過，賽事中有35名跑手不適送院，其中4人情況嚴重；另有懷疑沒有參賽資格的市民擅自進入賽道跑至終點，更獲派發完成獎牌，大會表示會跟進。(攝：李睿哲)
第25屆渣打香港馬拉松資料
•報名人數─37,000人
•出賽跑手─34,783人 (包括超過500名海外跑手)
•獲10,000元獎金跑手─217人 (151男、66女)
•受傷送院人數─35人 (截至昨午5時：4人嚴重、10人穩定、21人已出院)
原定去年11月舉行的第25屆渣打香港馬拉松，大會於9月一度稱因未獲政府批准，而跑手和持份者「未必有充分時間作準備」而取消，隨後與政府協調後再延期至昨日舉行。最終「加碼」至3.7萬個名額亦全部額滿，而昨最終有34,783人「落場」，出席率達94%，比率是歷年最高，而疫情前最高曾有逾7萬人參賽。
今年全馬及半馬賽事續在尖沙咀彌敦道開跑，經旺角轉上西九龍公路，前者沿昂船洲大橋到汀九橋後，再經長青隧道、青葵公路，在西隧過海；後者在青葵公路折返，在西九龍公路匯合全馬跑手過海。10公里賽事則重回東區走廊起跑，並在筲箕灣折返。3項賽事均以銅鑼灣維園作終點。全馬男子組由肯尼亞跑手基卓巴(Kipchumba)以2小時10分47秒贏得冠；而本地跑手中，成績最好的紀嘉文以2小時24分45秒跑全場第8，他表示，希望為早前中風的父親打氣，「告訴他只要不放棄，人生就充滿希望。」全馬女子組由埃塞俄比亞跑手包辦前三，冠軍的占美馬(Jimma)以2小時27分50秒奪冠，而最快的本地女將是黃卓寧，以2小時50分02秒排女子組第5。另外，賽事另一矚目跑手為「影帝」周潤發，他首次出戰10公里賽事，終點衝線後即成大眾「集郵」拍照目標。
跑手：天氣潮濕感無法散熱
隨疫情穩定，防疫措施放寬，今次跑手在跑步時毋須戴口罩或作賽前檢測，但須在起點前及完成比賽後佩戴口罩。惟昨日比賽時相對濕度曾高達100%，亦不時落起「毛毛雨」，部分跑手稱影響發揮。
曾參加全馬的余小姐今次轉戰半馬，表示天氣潮濕感無法散熱，幸回程時有微雨助降溫。而西隧口上斜路段是「魔鬼賽道」中最具挑戰性，不少人要減速或停下休息，有跑手體力不支要中途退賽。但「魔鬼」未難倒年近70的楊先生，他透露，用了半年準備半馬，對成功挑戰西隧路段感高興，但見有部分跑手抽筋、喘氣甚至需急救。參加全馬的洪先生辛苦完成賽事後，妻兒驚喜出現送祝賀。他表示，相隔10年再參加馬拉松，雖然比自己目標時間慢了12分鐘，但能完成全程兼有妻兒送驚喜，已感滿足。
大會公布，截至昨午5時，因賽事而受傷送院的跑手共35人，當中4人情況嚴重、10人穩定，21人則已出院。大會解釋，天氣潮濕影響散熱，部分跑手體溫過高、熱衰竭和頭暈等，有人則因地面濕滑而扭傷。
賽事續有跑手盛裝打扮，當中不乏「動物」參賽。有賀兔年的兔仔帶同紅蘿蔔參賽；又有鯊魚特意「上岸」，希望呼籲大眾不要殘殺鯊魚，並多食素。而特首剛從中東完成外訪回港主持跑步禮，有跑手特意穿著中東服飾跟香港「打招呼」。
惟網紅「劉馬車」在沒有展示選手號碼布下進入賽道，並曾網上直播跑步過程，跑至終點維園時更獲工作人員派發完成賽事的獎牌。他在直播時承認自己沒有報名，隨後向傳媒稱用了朋友的號碼布參賽。大會回應指會了解事件，又稱理解賽道較幅員廣闊，重申只有持號碼布的跑手才可以進入賽道。
217人獲1萬元特別獎金
適逢今次是第25屆賽事，大會特設特別獎金，本地男、女全馬跑手如分別在3小時及3個半小時內完成賽事，可獲1萬港元獎金，金額為往年的10倍；最終共有217人，即151男、66女達標(名單見下表)。田徑總會主席關祺表示，高出席率反映大眾都期待社會盡快復常，形容今次是「跑向復常之路」。他透露，正計劃在今年11月再舉辦馬拉松，有機會首次一年內舉辦2次賽事，希望能增加參賽名額。
第25屆渣馬，獎金大增10倍，所有屬香港永久居民的男跑手能夠以3小時(Sub 3)及女跑手以3小時30分(Sub 3:30)內完成馬拉松挑戰組賽事，均會獲得10,000元。田總恭賀各獲得特別獎金的「超級千金先生小姐」，名單如下(以下成績截至2月12日中午12時正)
超級千金小姐
281 Wong Cheuk Ning 2:50:02
263 Szeto Shiu Yan Leanne 2:59:27
641 WONG WING YIN 2:59:43
270 Wong Mei yan 3:00:05
938 Wong Mei Ying 3:06:26
251 Fan Ching Yee 3:08:46
266 AU HOI YEE 3:09:53
632 Leung Wai Chung Anna 3:10:26
668 Wong Yuen Ting 3:11:24
627 Lau Wai Han 3:12:21
275 Ho Sandra 3:12:38
664 Lam Hoi Yee 3:12:48
667 Yiu Tak Yuk 3:13:36
274 Choi Pui Yan Coco 3:14:00
271 YAU MEI TING 3:14:37
666 Sun Xiaoqing 3:16:19
651 Hung Shirley Cornelia 3:16:50
619 LEUNG YING SUET 3:17:17
631 WANG YUEN SUEN 3:17:25
278 Nesbitt Claire 3:19:14
659 Chan Kathy Ka Yee 3:19:17
256 LEE PUI MAN KAGO 3:19:17
607 Eramela Elaine 3:19:39
905 CHAN Pui Shan 3:19:47
941 WONG IRENE 3:20:51
660 Wong Yu Fan 3:21:14
923 CHAN KIT YEE 3:21:21
267 CHEUNG WAI YIN 3:21:26
273 Lai Yi Lok 3:22:11
661 CHUNG TSZ MAN 3:22:21
644 YIP HOI LUN 3:22:30
635 CHING WING YEE FLORA 3:22:33
903 Fan Po kam 3:23:20
269 HO Kin Yee 3:23:22
942 Chung Sau ping 3:23:29
929 Sterling Megan 3:23:42
604 FANG YUK MUI 3:23:47
919 YEUNG WAI MING 3:24:09
253 Au Wing Ning Ella 3:24:15
944 Law Siu ling 3:24:38
261 YIH HOI YIN 3:25:06
603 Chung Wai Yee Nicole 3:25:11
252 Lam Wing Ching 3:25:12
280 FUNG PUI YAN NAOMI 3:25:29
911 Fung Ching Yan 3:25:32
639 Tam Ka Man 3:25:58
626 TSE YAN YAN 3:26:13
913 Cheng Ah Ping 3:26:23
924 Yang Mei Hong 3:26:31
610 Wong Mei Fan 3:26:32
258 Poon Wai Yin 3:26:47
912 TSOI HOI YING 3:27:12
950 Chan Wing Yan 3:27:24
935 Lau Shuk Han 3:27:32
648 Law Cheryl Jessica 3:27:36
948 LEE WAI FONG 3:27:48
650 LAI WAI CHUN 3:27:50
656 Chung Lai Yin 3:28:00
622 TSANG OI WAH AQUA 3:28:41
617 Lok Ho Sin 3:28:50
264 Mak Pui Yin 3:28:58
625 ling yuen kwan 3:29:10
633 LEUNG Wing Yan 3:29:12
609 KONG CHUN WAH 3:29:21
615 LAI WAI MAN IMAN 3:29:26
602 Wong Yuen ching 3:29:59
超級千金先生
445 GI KA MAN 2:24:45
189 Wong Wan Chun 2:25:59
436 Cheung Yiu Leung 2:26:03
200 Chong See Yeung 2:27:46
163 Ngai Kang 2:29:51
190 Lam Vincent Leslie 2:33:02
111 Tse Kok wai 2:35:14
168 LEE CHEUK HIM 2:36:19
194 Chow Hon Nip Hanniel 2:39:38
209 Ng Kai Wang 2:39:53
166 Yu Alex Hoi Kit 2:40:09
170 Yu Hin wa 2:40:13
181 LAU TSUN LING 2:40:22
515 Lee Muisang 2:40:32
180 Wat King Long 2:41:54
463 Wong Patrick 2:43:12
506 Au Chun Kit 2:43:33
162 Tang Man wa 2:45:03
140 LEUNG KING LUEN 2:45:13
101 Chan Fei Lung 2:45:26
199 Lai Cheuk Fai 2:45:38
150 Lau Nathaniel Gohoc 2:46:56
131 Tsim Hoi Kin 2:47:07
129 Wong Kwok Wai 2:47:24
406 SIU HO TING EVAN 2:48:15
176 Tsang Fuk Cheung 2:48:37
122 Wong Ka Fung 2:48:46
330 LAI HO KI 2:49:14
135 TSUI Chi kin 2:49:28
441 Yuen Wan Ho 2:49:46
374 Cheung Wai Man 2:49:51
840 Gumbley Edward 2:50:00
343 Wong Wang Keung 2:50:00
116 Chan Ho Hin Henry 2:50:38
849 LAW NGAN LUN 2:50:52
191 WONG Ching Yi 2:50:59
465 Chan Wing Hung 2:51:34
366 LAM WAI HEI 2:51:38
155 Lo Kin Chun 2:51:44
357 POON KING HUNG 2:51:58
486 LAU KWAN LONG 2:52:13
151 Chan Ka chun 2:52:20
721 Lam Chi Yung 2:52:26
172 Kwok Fung Lam Jason 2:52:28
474 Lau King Fung 2:52:49
513 San Chak Sing 2:52:49
448 Beaumont Andrew Mark 2:52:55
421 Lee Chi Wing Gordon 2:53:28
481 SIU CHUN MING 2:53:31
416 Mueller Marco Thomas 2:53:46
783 Merazzi Reto 2:53:46
167 SIU MAN LEE 2:53:49
846 Chan Kin Ming Simon 2:53:56
337 Chan Kwok Fai 2:54:06
188 Law Ting Ching 2:54:16
471 Ho Kwong Ting 2:54:19
154 Luk Cheuk Ting Plato 2:54:34
133 ng sai wah felix 2:54:40
487 Kuo Anthony Chuanjie 2:54:47
161 Tsang Ling Tung 2:54:48
866 LI TAK WAH 2:54:55
393 Au Yeung Wang Kin 2:54:57
160 Chin Norris J 2:55:02
303 POON CHIN PANG 2:55:03
124 Leung Eric 2:55:11
146 Ho Man Hin 2:55:11
475 Yan Leung Kwan 2:55:19
179 LEUNG Kai Heng 2:55:25
508 Wong Ho chung 2:55:26
493 Ng Chau Ho 2:55:30
388 Lei Justo 2:55:39
363 Sit Wing Kin 2:55:39
102 Yip Tung Hoi 2:55:47
123 Chow Wai Hong 2:55:53
175 Lee Yiu Hon 2:56:06
459 Tao Ka Wa 2:56:20
157 Cheng Tsz yeung 2:56:26
117 Tam Ernie 2:56:28
712 Fung Tai Fook 2:56:34
439 O Ho Yin 2:56:36
125 Wong Ka Kui 2:56:38
855 Chow Chun kuen 2:56:38
407 Lau Yiu Fun Jonathan 2:56:40
482 SIU Chi Hang 2:56:43
781 Tang Adrian Hoyin 2:56:46
317 Ngai Peter Yuen Man 2:56:55
134 LEUNG CHUN PAN 2:57:00
446 LEE WAI KIN 2:57:03
402 Choi Wai Hang Dennis 2:57:06
156 WONG KA FAI AARON 2:57:10
497 Yam Ka Keung 2:57:14
777 CHUNG MAN FAI 2:57:17
203 Mak Man Fung 2:57:23
137 Cheung Chun Yuen 2:57:26
347 Kwok Chi Hang 2:57:27
485 LEUNG SIU PANG 2:57:31
169 Yeung Ho Yin 2:57:31
195 CHOI SHI HIM JOSIAH 2:57:37
193 KWAN YU HEI 2:57:39
351 Leung Hor chung eric 2:57:44
202 Tse Chun Yin 2:57:55
480 HUANG WAI KWAN 2:57:55
815 Chan Chi Kit 2:57:56
372 LI CHUN YIN 2:57:58
427 Pang Fei Wang 2:58:06
359 kan koon hang 2:58:14
742 LEW SENG CHUNG 2:58:14
121 yip hau lim 2:58:16
419 Liu Yuen Fai 2:58:24
396 Lin Chun Keung 2:58:26
792 LI WAN CHUNG 2:58:36
428 Lau Hok Yee 2:58:37
433 LAM CHAM WING 2:58:38
438 YANG MAN CHUN 2:58:38
771 Kwan Tsz Kin Michael 2:58:49
469 MOK WAI HUNG 2:58:50
434 CHOY CHONG HONG KANOK 2:58:52
173 Cho Yu Hin Jeffrey 2:58:58
307 Wong Tik Lam 2:59:01
367 Kwok Lawrence Wai Hay 2:59:01
489 Lai Ming Chun 2:59:02
158 Chen Zhongyuan 2:59:04
418 IP CHI HIM 2:59:05
791 Yip Cheung Chun 2:59:06
386 HO KA HO 2:59:06
814 CHEUNG CHI FAI 2:59:09
136 TSANG CHONG KI 2:59:10
178 Chou Hoi Lam 2:59:15
454 Tam Ka Seng 2:59:15
763 Tao Ho Yip 2:59:19
778 Yung Lit Cheung 2:59:22
410 LUI Wai Keung Dennis 2:59:23
382 CHOI HOI KEUNG 2:59:26
877 So Tsung Nam 2:59:29
500 Cheung Lap Ming Nicholas 2:59:33
349 Choy Man Kin 2:59:33
504 Wong Tiu Yeung 2:59:35
807 Mo Chi Kit 2:59:35
196 LAM CHAK FUNG 2:59:36
159 Lun Chun Pong 2:59:38
860 Mak chun wah 2:59:41
318 Chan Chi Wai 2:59:43
387 Cheng Hok sum 2:59:43
827 NG YAN CHI 2:59:47
845 CHEUNG KIN MING 2:59:48
389 CHAN KOON FUNG 2:59:49
385 WONG YIN SANG 2:59:52
376 Chan Michael 2:59:54
414 Law Wai Fu 2:59:55
346 LEE MAN KIT 2:59:56
512 Chu Kwok Kuen 2:59:59