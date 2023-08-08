逾30港醫生申內地執業 高永文：融合發展非推醫護去大灣區

疫後本港與大灣區交流更見頻繁，加上現時有數十萬名港人在內地居住，全國政協委員高永文認為有必要促進兩地醫療融合，包括放寬港人醫生赴內地申請執業資格的條件、減少「港澳藥械通」限制和進一步擴大本港長者醫療券在內地的適用範圍。他透露，現時已有最少30名醫生正申請在內地執業，強調並非把大量醫護人員「推去大灣區」。

政府正就今年《施政報告》進行公眾諮詢。身兼行政會議成員的大灣區醫療專業發展協會榮譽會長高永文表示，現時只有在2002年或之前獲得專科資格的醫生，可申請在內地長期執業，建議兩地政府協商放寬條件，讓更多本港醫生可申請在內地長期執業。他續說，現有逾30名醫生申請內地執業，包括16名家庭科、普通科醫生，以及20名專科醫生，如心臟科、臨床腫瘤科等，部分日後擬全部時間在內地執業。