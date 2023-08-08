逾30港醫生申內地執業 高永文：融合發展非推醫護去大灣區

疫後本港與大灣區交流更見頻繁，加上現時有數十萬名港人在內地居住，全國政協委員高永文認為有必要促進兩地醫療融合，包括放寬港人醫生赴內地申請執業資格的條件、減少「港澳藥械通」限制和進一步擴大本港長者醫療券在內地的適用範圍。他透露，現時已有最少30名醫生正申請在內地執業，強調並非把大量醫護人員「推去大灣區」。
政府正就今年《施政報告》進行公眾諮詢。身兼行政會議成員的大灣區醫療專業發展協會榮譽會長高永文表示，現時只有在2002年或之前獲得專科資格的醫生，可申請在內地長期執業，建議兩地政府協商放寬條件，讓更多本港醫生可申請在內地長期執業。他續說，現有逾30名醫生申請內地執業，包括16名家庭科、普通科醫生，以及20名專科醫生，如心臟科、臨床腫瘤科等，部分日後擬全部時間在內地執業。
促擴大「港澳藥械通」名單
本港醫護人手近年持續短缺，高永文相信不會加劇本地「人手荒」，指據其自身經驗只需要由醫療管理人才，以及部分臨床管理領袖到當地領導，便可推動港式醫療，毋須大量本港醫護人員參與。已具備內地執業資格的眼科專科醫生龐朝輝稱，內地的藥物、手術程序和醫療設施等要求與本港不同，香港醫生在當地刊登廣告等法律責任亦尚待釐清，認為在內地執業需時磨合。
大灣區現已推出「港澳藥械通」，高永文指計劃下，目前只有19間大灣區醫療機構獲准引入20多種本港用藥，促當局增加參與醫院數量和擴大藥物名單，容許引入改善疼痛、生活質量等非緊急藥物。
料接受醫療券機構設「質量管理」
另外，高永文非常贊成港府研究擴大醫療券在內地的適用範圍，認為先擴展至港式管理或由港人參與管理的醫療機構可接受，相信港府日後會對醫療機構設「質量管理」，但不會直接監管。醫療衛生界立法會議員林哲玄關注，在內地接受醫療券的醫療機構，能否跟從香港療法、收費是否透明和按標準等。