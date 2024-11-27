逾330名麥當勞員工赴上海「遊學團」 參觀麥當勞中國總部及漢堡大學

為進一步提升餐廳總經理的領導能力及市場觸覺，香港麥當勞管理團隊日前率領逾330名餐廳總經理及員工赴上海「遊學團」，為期四天。除了和當地員工互相交流及參觀漢堡大學外，更安排了研討會及主題晚宴等連串的員工專屬體驗。

投資人才培訓應對挑戰

每兩年一度的餐廳總經理「遊學團」為香港麥當勞人才培訓的重點活動之一，旨在讓管理層與餐廳總經理分享並慶祝業務成果，共同渡過一段輕鬆且富有學習意義的旅程。「遊學團」過往曾多次在日本、韓國、泰國等地舉行，以提升員工的凝聚力。本年度的「遊學團」首次選址於上海舉行，逾330名員工獲全額贊助參加，平日謹守餐廳前線工作的餐廳總經理們難得可以聚首一堂，體驗不一樣的遊學之旅。