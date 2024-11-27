逾330名麥當勞員工赴上海「遊學團」 參觀麥當勞中國總部及漢堡大學

為進一步提升餐廳總經理的領導能力及市場觸覺，香港麥當勞管理團隊日前率領逾330名餐廳總經理及員工赴上海「遊學團」，為期四天。除了和當地員工互相交流及參觀漢堡大學外，更安排了研討會及主題晚宴等連串的員工專屬體驗。
投資人才培訓應對挑戰
每兩年一度的餐廳總經理「遊學團」為香港麥當勞人才培訓的重點活動之一，旨在讓管理層與餐廳總經理分享並慶祝業務成果，共同渡過一段輕鬆且富有學習意義的旅程。「遊學團」過往曾多次在日本、韓國、泰國等地舉行，以提升員工的凝聚力。本年度的「遊學團」首次選址於上海舉行，逾330名員工獲全額贊助參加，平日謹守餐廳前線工作的餐廳總經理們難得可以聚首一堂，體驗不一樣的遊學之旅。
另有遊覽活動及主題晚宴
除了參觀麥當勞中國總部、進行主題研討會及市場考察外，餐廳總經理更能夠和麥當勞中國首席執行官張家茵面對面交流。除了和內地員工交流及分享，參加者更獲安排參觀麥當勞中國漢堡大學。香港麥當勞希望藉著「遊學團」之旅令員工放鬆身心及分享業務成果。在工作交流以外，亦安排了遊覽活動及主題晚宴，讓大家感受到「機會盡在麥當勞」。 從「新世代顧客體驗」到「新世代員工體驗」 強調有開心的員工才有開心的顧客。