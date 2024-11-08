逾4000參加者報名挑戰 毅行者下周五舉行

樂施會主辦的遠足籌款活動毅行者將於下周五至日，即本月15日至17日舉行，4人一隊的參賽者今年會由西貢北潭涌作起點，於48小時內經100公里的麥理浩徑及其他接續路段，前往屯門哈羅香港國際學校的終點，截至上月底已經有合共過千隊、逾4,000人報名參加，當中最年長和最年輕的參加者分別是78歲及19歲。
活動獲政府納入下半年香港盛事活動之一，樂施毅行者督導小組召集人陳智思認為，這反映政府認同毅行者的影響力和屬於本港的主要活動，又透露團隊已爭取列入香港盛事一段時間，因政府對盛事的定義是參加人數，但毅行者的參加者「通山走」很難統計。他續說，活動有逾4,000名參加者、超過3,000人的義工隊和20個支援機構，「相信同時會有1萬人喺山上，只係難影出嚟。」
活動能吸引外國遊客和參加者
毅行者今年踏入40周年，活動除常設的100公里賽事外，今次特別加入40公里長的限定版路線，終點位於飛鵝山基維爾營。陳智思表示，過往不時有意見希望活動可增設40公里的「入門版」，但團隊認為本身100公里的路線具代表性、要有一定難度，及後趁今年40周年嘗試推出特別版，希望吸引多一批以往覺得路線太長或艱辛的人參加。
今年毅行者獲旅發局贊助3隊分別來自西班牙、韓國和尼泊爾的參加者來港，樂施會認為顯示活動能吸引外國遊客和參加者到訪香港。樂施會總裁曾迦慧透露，來自尼泊爾的隊員包括一名士多老闆和其村民，又稱毅行者起初是啹喀兵負責的軍事訓練活動，因此與尼泊爾關係密不可分，活動籌得的部分款項亦會用於當地的扶貧項目。