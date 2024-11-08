逾4000參加者報名挑戰 毅行者下周五舉行

樂施會主辦的遠足籌款活動毅行者將於下周五至日，即本月15日至17日舉行，4人一隊的參賽者今年會由西貢北潭涌作起點，於48小時內經100公里的麥理浩徑及其他接續路段，前往屯門哈羅香港國際學校的終點，截至上月底已經有合共過千隊、逾4,000人報名參加，當中最年長和最年輕的參加者分別是78歲及19歲。

活動獲政府納入下半年香港盛事活動之一，樂施毅行者督導小組召集人陳智思認為，這反映政府認同毅行者的影響力和屬於本港的主要活動，又透露團隊已爭取列入香港盛事一段時間，因政府對盛事的定義是參加人數，但毅行者的參加者「通山走」很難統計。他續說，活動有逾4,000名參加者、超過3,000人的義工隊和20個支援機構，「相信同時會有1萬人喺山上，只係難影出嚟。」