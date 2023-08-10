逾50國家現新冠變異株EG.5 衞生署：約佔5.3% 專家：疫苗仍有保護作用

世界衛生組織日前宣布，將正在美國及中國等地傳播的新冠病毒變異株EG.5列為「需要留意的變種」。 醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，EG.5屬Omicron變異株下的亞型，目前已有超過50個國家及地區受影響，料其傳播速度較其他XBB變異株快。呼吸系統科專科醫生梁子超則表示，暫時未見EG.5有嚴重爆發的跡象，建議適時更新疫苗接種的建議。衞生署表示，目前EG.5佔本地個案約5.3%，呼籲市民盡快接種疫苗。

衞生署表示，本港首宗EG.5個案於截至四月二十二日的一周錄得，根據公共衞生化驗服務處對新冠病毒檢測陽性樣本，以及新冠嚴重和死亡報告個案的樣本進行的基因分析，XBB及其亞系仍是本地主流病毒株，佔逾95%，而EG.5佔約5.3%。衞生署呼籲市民，特別是幼童、長者和長期病患者，盡快接種疫苗。

曾祈殷：相信二價疫苗仍能起作用 梁子超：向市民更新疫苗接種建議

曾祈殷表示，EG.5屬Omicron變異株下的一個成員，至今已有超過50個國家及地區受影響，由於EG.5在全球的個案在四星期內已由約7.6%上升至17.4%，估計EG.5的傳播力較其他XBB變異株為快。曾祈殷續指，歐洲、美國及西太平洋地區的EG.5較活躍，香港亦有錄得相關個案，故須密切留意確診EG.5的臨床病徵是否異於他變異株的個案，亦應留意嚴重及死亡個案的數字會否增加。本港的新冠疫苗接種率高，曾祈殷相信，二價疫苗仍能起到保護作用。

梁子超則表示，暫時未有跡象顯示EG.5的傳播出現十分嚴重的跡象，相信新冠疫苗仍然起到保護作用。梁子超建議，政府在秋季前應盡量就最新的疫苗研發及供應情況，向市民提供新的疫苗接種的建議，尤其是高危群組，每年可能仍需接種一至兩次新冠疫苗。