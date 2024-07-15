逾6成泳池人手不足局部關閉 葛珮帆：促設置監控遇溺鏡頭

何文田泳池因為救生員當值人數不足，昨日一度關閉。早前亦有報道指，全港45個公眾泳池當中，至少有28個泳池因救生員人手不足，正局部關閉，佔總數逾6成，預計情況會影響今年整個夏季。

民建聯立法會議員葛珮帆回應指出，救生員不足問題多年情況一直未解決。雖然政府今年已加強展開招聘，但人手仍未達標；另外康文署公眾泳池救生員服務外判，亦由8月開始，難以補救現時當值救生員人手不足。政府在高峰期約需2,000名救生員，以應付所有水上活動場地的人手需求，但以2023/2024年度為例，康文署只有1,741名救生員。她指救生員不足導致泳池泳灘暫停開放，不僅浪費公共資源，更會造成安全隱患，解決救生員不足問題刻不容緩。