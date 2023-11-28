熱門搜尋:
Lolly Talk 國泰買1送1 叱咤2023 TVB 社內相親 尹光 MIRROR YOHO WEST 床蝨 區議會選舉2023 年少日記 白日之下 騙案 流感 大閘蟹2023 政府工 以巴衝突 NOVO LAND 好去處 網上熱話 香港夜繽紛 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 樓市 日本旅遊 恒生指數 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-28 16:27:13

逾60人受騙涉款80萬 東瀛遊：獲fb藍剔認證後 假專頁不減反增

分享：
東瀛遊召開記者會交代假專頁事件，指由7月底至今，在社交平台facebook發現至少108個假冒東瀛遊專頁，惟獲fb藍剔認證後，假專頁不減反增。(李睿哲攝)

東瀛遊召開記者會交代假專頁事件，指由7月底至今，在社交平台facebook發現至少108個假冒東瀛遊專頁，惟獲fb藍剔認證後，假專頁不減反增。(李睿哲攝)

本地旅行社東瀛遊自今年7月起，在社交網站facebook接連湧現假冒詐騙專頁困擾，東瀛遊今日(28)召開記者會交代假專頁事件，指至今在facebook發現至少108個假冒專頁，而且fb藍剔認證後假專頁不減反增。假冒專頁訛稱以筍價售賣酒店宅渡假(staycation)產品、澳門演唱會連酒店套票及機票，公司4個月內接獲逾2萬名顧客相關查詢，當中涉及60多宗受騙個案，涉款逾80萬元。最大一宗損失涉及約3.6萬元，受害人向假專頁購買兩張來回英國曼徹斯特商務客位機票，付款後才知道受騙。

最大一宗損失3.6  涉曼徹斯特商務機票

東瀛遊執行董事禤國全直斥，假專頁情況持續猖獗、不跌反升，部分的粉絲數目更比真專頁多，舉報後很快亦死灰復燃，坦言這嚴重影響東瀛遊日常運作和團隊士氣，苦無對策、愛莫能助。他形容騙徒會用「很sexy」的價錢，兼以「最後幾個位」、「唔畀錢就冇」等句子，促使受害人盡快過數，包括半島酒店包三餐、住宿和18分鐘直升機維港遊只需700元、四季自助餐售300至400元，「價錢低得唔合理但真係吸引。」

東瀛遊召開記者會交代假專頁事件，指由7月底至今，在社交平台facebook發現至少108個假冒東瀛遊專頁，惟獲fb藍剔認證後，假專頁不減反增。(李睿哲攝) 東瀛遊召開記者會交代假專頁事件，指由7月底至今，在社交平台facebook發現至少108個假冒東瀛遊專頁，惟獲fb藍剔認證後，假專頁不減反增。(李睿哲攝) 東瀛遊執行董事禤國全(李睿哲攝) 東瀛遊召開記者會交代假專頁事件，指由7月底至今，在社交平台facebook發現至少108個假冒東瀛遊專頁，惟獲fb藍剔認證後，假專頁不減反增。(李睿哲攝) 東瀛遊召開記者會交代假專頁事件，指由7月底至今，在社交平台facebook發現至少108個假冒東瀛遊專頁，惟獲fb藍剔認證後，假專頁不減反增。(李睿哲攝) 東瀛遊召開記者會交代假專頁事件，指由7月底至今，在社交平台facebook發現至少108個假冒東瀛遊專頁，惟獲fb藍剔認證後，假專頁不減反增。(李睿哲攝)

禤國全表示，曾於8月初向facebook提交文件，為專頁申請「藍剔」認證，但3小時後即獲對方回覆拒絕，指「不符合驗證要求」。公司及後多度再申請，惟先後因被指未有遞交合適文件、知名度不足或違反重新提交政策等被拒，更揚言要「Close東瀛遊既file」。

Ad Block

上周五獲傳媒廣泛報道  翌早突獲「藍剔」

禤國全稱於上周五(1124)facebook母公司Meta發律師信，要求對方正視假專頁的嚴重性，並要就申請「藍剔」認證訂立清晰指引，以免消費者誤墮陷阱。事件獲本地傳媒廣泛報道後，在發律師信翌早，東瀛遊專頁突然已獲得「藍剔」，但假冒專頁仍然持續增加，反映問題未有解決。

公司實際損失難以估算

他說近月公司自由行產品查詢減少20%至30%，生意明顯受到一定影響，同時要開設專責部門調撥至少15名同事額外處理事件，形容假專頁造成東瀛遊的實際損失是難以估算，又指聖誕和農曆新年旅遊旺季將近，提醒東瀛遊不會要求客人存款到私人戶口，呼籲要小心查證賣家背景。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受