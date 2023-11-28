逾60人受騙涉款80萬 東瀛遊：獲fb藍剔認證後 假專頁不減反增

東瀛遊召開記者會交代假專頁事件，指由7月底至今，在社交平台facebook發現至少108個假冒東瀛遊專頁，惟獲fb藍剔認證後，假專頁不減反增。(李睿哲攝)

本地旅行社東瀛遊自今年7月起，在社交網站facebook接連湧現假冒詐騙專頁困擾，東瀛遊今日(28日)召開記者會交代假專頁事件，指至今在facebook發現至少108個假冒專頁，而且獲fb藍剔認證後假專頁不減反增。假冒專頁訛稱以筍價售賣酒店宅渡假(staycation)產品、澳門演唱會連酒店套票及機票，公司4個月內接獲逾2萬名顧客相關查詢，當中涉及60多宗受騙個案，涉款逾80萬元。最大一宗損失涉及約3.6萬元，受害人向假專頁購買兩張來回英國曼徹斯特商務客位機票，付款後才知道受騙。

東瀛遊執行董事禤國全直斥，假專頁情況持續猖獗、不跌反升，部分的粉絲數目更比真專頁多，舉報後很快亦死灰復燃，坦言這嚴重影響東瀛遊日常運作和團隊士氣，苦無對策、愛莫能助。他形容騙徒會用「很sexy」的價錢，兼以「最後幾個位」、「唔畀錢就冇」等句子，促使受害人盡快過數，包括半島酒店包三餐、住宿和18分鐘直升機維港遊只需700元、四季自助餐售300至400元，「價錢低得唔合理但真係吸引。」

禤國全表示，曾於8月初向facebook提交文件，為專頁申請「藍剔」認證，但3小時後即獲對方回覆拒絕，指「不符合驗證要求」。公司及後多度再申請，惟先後因被指未有遞交合適文件、知名度不足或違反重新提交政策等被拒，更揚言要「Close東瀛遊既file」。

上周五獲傳媒廣泛報道 翌早突獲「藍剔」

禤國全稱於上周五(11月24日)向facebook母公司Meta發律師信，要求對方正視假專頁的嚴重性，並要就申請「藍剔」認證訂立清晰指引，以免消費者誤墮陷阱。事件獲本地傳媒廣泛報道後，在發律師信翌早，東瀛遊專頁突然已獲得「藍剔」，但假冒專頁仍然持續增加，反映問題未有解決。

公司實際損失難以估算

他說近月公司自由行產品查詢減少20%至30%，生意明顯受到一定影響，同時要開設專責部門調撥至少15名同事額外處理事件，形容假專頁造成東瀛遊的實際損失是難以估算，又指聖誕和農曆新年旅遊旺季將近，提醒東瀛遊不會要求客人存款到私人戶口，呼籲要小心查證賣家背景。