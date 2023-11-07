逾60載彩虹邨傳分期重建 何永賢：難以提早排列重建屋邨計劃

已成為「打卡勝地」的老牌屋邨彩虹邨或將成歷史！據了解，1962年入伙、有超過60年歷史的彩虹邨，接近7,400個單位預料將分期重建，詳情最快下月公布。房屋局長何永賢昨在立法會一個委員會會議回應相關消息時稱，明白居民希望提早得悉和準備重建，但政府在掌握屋邨老化情況的同時，亦要考慮能否安排調遷和政府的土地能否輔助，因此難以提早把計劃重建的屋邨排列出來，會繼續檢視有否合適的屋邨，並適時公布。她又說，老舊屋邨「年紀大唔一定身體最差」，強調並非樓齡達60年的公屋就必定優先重建。攝影：李睿哲

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉指，彩虹邨以往位處啟德機場附近故樓宇較矮，預料日後重建的新樓宇可高達40層，又建議當局以九龍灣宏照道公屋項目安置受影響居民。另一房委會委員、立法會議員鄧家彪更認為，宏照道項目4,100個新建單位應全數用作安置彩虹邨居民，並說應該每次安排更多居民搬遷，以便地盤有較大的土地。他同時建議，部分彩虹邨土地可撥作改善現有彩虹交匯處和往清水灣道的交通。

去年《施政報告》建議房委會在正進行及規劃的10個重建項目外，選出多一個公共屋邨展開重建研究。房委會指，現正積極再選出多一條屋邨展開重建研究，考慮因素包括樓宇結構狀況、修葺工程成本效益、附近有否合適遷置資源等因素，有結果將適時公布。