逾7成消費者認為回收設施不足成挑戰　可口可樂自設膠樽回收系統轉化新樽

港人外出不時都會購買膠樽裝飲品享用，惟對於塑膠容器的回收在實行上卻是知而行難。有調查發現，逾六成半受訪市民表示會盡量回收飲品包裝，惟回收設施不足卻導致逾77%受訪者認為在回收上受到挑戰。有品牌多年來致力推動旗下飲品採用回收塑膠rPET再造膠樽包裝，並以自設設施實現本地膠樽回收、轉化及使用。

可口可樂香港上月透過網上問卷，對1,125名本地消費者進行調查，結果顯示有67.29%受訪市民表示「會盡量回收」飲用完的包裝飲品；惟有77.16%認為「回收設施不足或不方便」是進行回收時的最大挑戰；另有24.09%表示「擔心回收物沒有被妥善處理」，反映社會對更便捷、 透明度更高的回收設施有需求。