逾71萬人輪候 神級日本按摩療程 悟空SPA襲港開業 創辦人金田淳美解構頭皮放鬆之謎

日本上班族工作壓力大，不少白領都有不同程度的睡眠障礙問題。香港生活節奏急速，失眠情況同樣重要，如未能保持優質睡眠，勢必影響日間工作表現，形成惡性循環。有「日本第一預約困難」之稱，至今逾71萬人輪候、網上長期保持3個月預約滿額、風靡東瀛的神級頭皮按摩療程專門店「悟空SPA」，殺入香港正式開業！憑藉創辦人金田淳美獨門研發的「21の手技」，毋須任何道具協助，神奇秘技更能刺激腦部產生多巴胺等快樂激素，顧客最快10分鐘即入睡，進入「絕頂睡眠」階段！如此神技已多次於日本電視節目亮相，很多藝人試完都大讚！到底箇中竅門是甚麼？

猶如孫悟空取下緊箍咒 以「悟空」命名，金田小姐表示是借喻《西遊記》中，孫悟空能取下緊箍咒而獲得頭部放鬆的暢快感覺。她憶述在大學畢業後從事會計工作，後來發現壓力太大以致頭痛經常睡不好，於是她尋找如何令頭部放鬆的方法。然而坊間的按摩多屬於肩頸放鬆，卻無針對頭部的療程，激發她自行開店摸索一套專門手技。「我們的按摩手法從不添加香薰、精油或道具輔助，單純透過雙手纖細指頭深入頭皮，感受並紓緩連接頭顱筋膜的繃緊，往往這些部位的壓迫感，是導致影響睡眠的元凶。」她笑指「悟空SPA」並非一開店便客似雲來，要能夠快速令顧客入睡的按摩竅門，都要開業後5年才漸漸掌握得到。

頭部的兩大關鍵位 10 分鐘秒睡 「悟空SPA」以昏暗幽靜的治療環境布局，先讓客人身心靈放鬆。首先會安排顧客進入「冷凍空間」讓皮膚表面進入冷凍狀態數分鐘，再配合獨家「ほむら弛緩術」(Homura Relaxation Technique)，極速改變皮膚溫度，刺激血液循環，血壓稍微波動，放大感官反應才去接受療程。「我們的『21の手技』會在45分鐘內重覆施行數次，過程中會處理兩個關鍵部位，就是頭部最大面積肌肉『側頭筋』，以及連接前後頭骨的『帽狀腱膜』。」她續指這兩處地方容易因繃緊而影響血流，令睡眠出現問題。通過手指頭深入頭皮並反覆有力道的拉扯跟按壓這兩處部位，有效放鬆，令顧客短時間進入「幽體離脫」(類似靈魂出竅)的狀態，最快10分鐘進入「絕頂睡眠」。她表示大多數客人在按摩的初期階段即進入夢鄉，特別是回頭客愈做愈易睡著。由於效果顯著，在日本當地造成哄動，電視節目爭相採訪，不少明星藝人也接受睡眠「挑戰」而盛讚服務。