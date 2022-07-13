逾90萬本特區護照過期　入境處推流動申請服務站助市民申請更換

入境處表示，由2020年至上月底為止，有逾90萬本特區護照過期仍未更換。入境處今日開始推出「特區護照流動申請服務站」，以宣傳車形式走訪全港18區，協助市民申請或續期特區護照。
合資格申請人只需攜帶其有效香港永久性居民身份證，便可於流動服務站由專人協助遞交特區護照申請，即場拍攝申請所需的個人照片，並透過信用卡網上繳交申請費用，過程簡單便捷。
流動服務站由今日起至9月初運作，服務時間為每日上午10時至下午6時，將到各區住宅、商場附近或人流較多位置推廣特區護照申請服務。有關流動服務站的首階段服務地點及其他詳情，請瀏覽入境處專題網頁www.immd.gov.hk/hkt/pmas.html。
除使用流動服務站外，入境處鼓勵市民透過互聯網、入境處流動應用程式或使用灣仔入境處總部及7間分區辦事處內的「申請證件服務站」以自助形式遞交特區護照申請，方便快捷。為免影響行程，入境處提醒市民應預留充足時間遞交申請及領取新護照。
提醒市民留意特區護照有效期
入境處助理處長樊曉聲表示，不少國家開始放寬入境檢疫措施，各地旅遊有望逐步重啟，他指，很多國家也要求有半年或以上有效期才可入境，提醒市民準備外遊時，要留意特區護照有效期，為避免日後出現「一窩蜂」換證，呼籲市民及早更換已過期的特區護照。