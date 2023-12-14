遇八旬電騙受害人感震撼 49歲IT人轉跑道立志加入警隊

紀律部隊工作需要強健體能，未達標者在面試時或已被淘汰，一般年過40的人仍計劃加入紀律部隊屬不可能任務？今年49歲的周燮穎經2019年事件後深明「無治安不會有經濟和民生的發展」，加上做輔警時被一宗八旬婦遭網騙案件震撼，令他決心放棄從事25年的IT業工作，盼成為正式警員利用自身知識協助控制及打擊網絡罪案。但他坦言，當時的體能與警隊要求有一段距離，「引體上升更是一下都做不到，我望住條bar，條bar望住我」，其後參與旺角警區「薪火計劃」後，當中提供體能訓練，獲具針對性的建議，現已通過督察面試，並有信心達到入職後訓練要求。

周燮穎從事科技行業25年，一年半前加入輔警。他憶述，去年8月處理一名八旬婦人遇網騙案件，婦人當時已被「兒子」騙走10萬元，騙徒食髓知味下擬再呃10萬元，警方知悉介入，周與社工合力下，才說服婦人不要墮騙案。他指，首次親身接觸網騙受害人，而她們遇騙仍不知悉，令他大感震撼，更增強加入警隊的決心；惟當時對投考流程一無所知，體能也未達要求，「跑2.4公里(要求)，只跑到1公里、行1.4公里；引體上升更是一下都做不到，我望住條bar，條bar望住我」。

經介紹得知薪火計劃後，他膽粗粗報名參加，並成為計劃以來最年長畢業學員。計劃會提供體能訓練，各類包括面試工作坊，他亦從中了解到成為督察的要求、技巧、時事知識、注意事項、流程、心態、警務知識、行動要領等。他期望成功考入警隊後，能加入網罪科，利用自身IT知識協助控制及打擊網絡罪案，與將來的同袍一同打擊本地及跨境罪案。 除周燮穎外，同通過督察面試的「港漂」學員丘凱彤，現年28歲，9歲移居英國，但家訓是「即使在英國長大，根仍在香港」，故「一有假就返香港」，在英國也會看中文電視。她更透露，大學四年級參與了香港警務處舉辦警隊學長計劃，加深對警務工作的了解，確立志向；於2020年畢業後放棄藥劑師工作返港，於2021年4月參加薪火計劃。丘笑指，「自己雖然識(中文)字，但寫作能力唔得，常以英文句式寫中文文章，6次投考督察都因中文筆試『肥咗』落選」，參加了3年的薪火計劃，得到長官抽空出題，並向她作詳細建議後，中文大有長進，今年終通過中文筆試及面試，一圓警察夢。