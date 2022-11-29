遇見傷病困 不作旁觀人 長者服務贊助計劃 宣揚護老愛老精神

根據統計處資料顯示，去年香港65歲或以上人口佔比達20.5% ，整體人口結構可謂「超老齡社會」；另有報告指出三分一獨居人口為65歲以上長者，人數多達15萬。 近年疫情持續，不少獨居長者面對嚴峻的生活困境，更甚者出現情緒問題。有統計指去年長者死亡宗數創新高，當中約44.2%自殺死亡者為60歲或以上長者，情況絕對需要正視。有見及此，香港紅十字會推出「長者服務贊助計劃」，希望得到大眾支持，拓展更多元化長者服務，協助老友記能夠充實享受人生下半場。透過參與香港紅十字會耆英團偉強 的經歷，以及受助人梁生和梁太現身說法，藉此了解該會如何從長者服務體現人道精神。

偉強 ：急救知識 在交通意外現場大派用場 訪問當日，看到身穿香港紅十字會耆英團制服的梁偉強(偉強)，精神抖擻，活力充沛，口罩下難掩笑容與親和力，難以相信他已是年近七旬的老友記。「我參與耆英團已踏入第12年，當年剛退休，有一次偶遇舊同事穿著制服為香港紅十字會賣旗，自己心想閒著無事，便應邀加入。」偉強於2011年加入香港紅十字會耆英團，他非常投入團隊生活，多年來積極參加耆英團的各項服務或活動，至今已累積了2,600小時服務時數，更獲團長推薦得到耆英團榮譽章。「雖然自己過往工作要經常要面對外界，但因工時長，精神壓力大，自己工餘時其實沒什麼社交活動。加入耆英團後，認識五湖四海的，大家在義工服務以外都會相聚聯誼。」他笑言加入耆英團後激發起自己的搞笑潛能，導師和朋友都時常讚賞自己「盞鬼咗」、「反應精靈咗」！ 2013年香港紅十字會開辦耆英急救大使課程，偉強第一時間報名，並成功通過考試，正式成為耆英急救大使，不時負責各項活動的急救工作，惟近年因痛症影響手腕活動能力，才退下火線，改為向其他隊員分享急救資訊。回想多年來的急救經歷，最難忘的莫過於曾處理一宗交通意外，他續說，「某日飲早茶回家途中，目擊一位坐輪椅的老婆婆，因為轉彎處的駕駛盲點而不幸遭私家車撞倒，滿臉鮮血呼喊。當刻我馬上上前幫忙，一邊安慰婆婆和家屬，紓緩傷者的驚慌情緒，一邊呼籲途人協助購買包紮物資，同時協助指揮現場交通及疏散圍觀者。最終婆婆幸好沒有大礙。」他感恩自己能夠學以致用，出一分力，實踐助人自助的精神。此外，偉強亦是首批耆英步操導師，教授過多班新隊員的基礎步操課程，並在不同活動擔任支援工作。