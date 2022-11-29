遇見傷病困 不作旁觀人 長者服務贊助計劃 宣揚護老愛老精神

根據統計處資料顯示，去年香港65歲或以上人口佔比達20.5% ，整體人口結構可謂「超老齡社會」；另有報告指出三分一獨居人口為65歲以上長者，人數多達15萬。 近年疫情持續，不少獨居長者面對嚴峻的生活困境，更甚者出現情緒問題。有統計指去年長者死亡宗數創新高，當中約44.2%自殺死亡者為60歲或以上長者，情況絕對需要正視。有見及此，香港紅十字會推出「長者服務贊助計劃」，希望得到大眾支持，拓展更多元化長者服務，協助老友記能夠充實享受人生下半場。透過參與香港紅十字會耆英團偉強 的經歷，以及受助人梁生和梁太現身說法，藉此了解該會如何從長者服務體現人道精神。
偉強 ：急救知識 在交通意外現場大派用場
訪問當日，看到身穿香港紅十字會耆英團制服的梁偉強(偉強)，精神抖擻，活力充沛，口罩下難掩笑容與親和力，難以相信他已是年近七旬的老友記。「我參與耆英團已踏入第12年，當年剛退休，有一次偶遇舊同事穿著制服為香港紅十字會賣旗，自己心想閒著無事，便應邀加入。」偉強於2011年加入香港紅十字會耆英團，他非常投入團隊生活，多年來積極參加耆英團的各項服務或活動，至今已累積了2,600小時服務時數，更獲團長推薦得到耆英團榮譽章。「雖然自己過往工作要經常要面對外界，但因工時長，精神壓力大，自己工餘時其實沒什麼社交活動。加入耆英團後，認識五湖四海的，大家在義工服務以外都會相聚聯誼。」他笑言加入耆英團後激發起自己的搞笑潛能，導師和朋友都時常讚賞自己「盞鬼咗」、「反應精靈咗」！
2013年香港紅十字會開辦耆英急救大使課程，偉強第一時間報名，並成功通過考試，正式成為耆英急救大使，不時負責各項活動的急救工作，惟近年因痛症影響手腕活動能力，才退下火線，改為向其他隊員分享急救資訊。回想多年來的急救經歷，最難忘的莫過於曾處理一宗交通意外，他續說，「某日飲早茶回家途中，目擊一位坐輪椅的老婆婆，因為轉彎處的駕駛盲點而不幸遭私家車撞倒，滿臉鮮血呼喊。當刻我馬上上前幫忙，一邊安慰婆婆和家屬，紓緩傷者的驚慌情緒，一邊呼籲途人協助購買包紮物資，同時協助指揮現場交通及疏散圍觀者。最終婆婆幸好沒有大礙。」他感恩自己能夠學以致用，出一分力，實踐助人自助的精神。此外，偉強亦是首批耆英步操導師，教授過多班新隊員的基礎步操課程，並在不同活動擔任支援工作。
梁生梁太：義工教授慢性病管理 疫情從不間斷
不少老友記都有三高、糖尿病、各種痛症等慢性疾病困擾，若果不妥善控制病情，會直接影響生活質素。故此，香港紅十字會於2014年起推出「健康自家管」長者慢性病管理服務，而梁澤光先生與劉婉嫻女士(梁生梁太)正是受惠長者。「我們是透過房協的長者活動獲姑娘轉介，自2019年起參與服務。基本上每月都有紅十字會義工家訪，做基本量血壓、度腰及臀圍、磅重等健康指數，也會教我們一些飲食健康習慣和控制病情的實用知識，他們又會和我們聊聊天，送上關懷，每次都很開心。」梁氏夫婦本身都是癌症康復者，七十多歲的梁太有高血壓、心律不正和痛風；至於年屆八旬的梁生，更是糖尿病與高血壓患者，本身也有哮喘、靜脈曲張等問題，單是常服藥物已有18款。「義工最幫到的，就是提點服藥及覆診，更教我們覆診時要如何向醫生匯報健康狀況，又會提醒飲茶食清啲，不要太濃味等，仲會教我們一些居家小運動來放鬆關節肌肉。」梁太續說。
疫情期間，因為防疫措施令家訪服務受阻，梁太憶述當時義工會常常致電問候，盡量跟進兩夫婦的身心狀況。「2020年疫情爆發初期，記得姑娘想盡辦法，借老人中心的地方同我們老友記見下面，雖然時間不算長，但大家好耐無見，感覺好開心難忘。」梁太表示紅十字會的家訪多數是由同一組義工負責，會更明白病況，大家容易成為朋友談天說地，而且義工都很盡責專業，即使涉及醫療建議未必懂即時回答，也會事後迅速向醫護查詢，再作回覆。「所以平時同家人和其他老友記都會提起義工、姑娘有幾好，好想分享他們的無私精神。」
「長者服務贊助計劃」正式啟動 呼籲大眾捐款助老
為提升社會對長者問題的關注，香港紅十字會上周舉行「長者服務贊助計劃」啟動禮暨同樂日，邀得謝雪心(心姐)及蔡瀚億(BabyJohn)擔任活動大使為計劃揭幕。香港紅十字會董事會成員暨長者服務發展顧問小組主席馬澤華在活動致辭時表示，「在推動人道工作的過程中，長者是非常重要的一分子。看到很多長者義工定期參與服務，例如家訪、關懷住院病人等，體現助人自助的精神。」他又呼籲市民透過捐款，令服務得到足夠經費，以改善支援質素。現場心姐和BabyJohn也大談與老友記相處之道，心姐特別喜愛與老友記交流，深明長者需要別人的關懷和聆聽；BabyJohn則透露自己從小由家中長輩湊大，對長者有莫名的親切感，並認同他們的豐富閱歷，是他日常生活的人生導師呢。
查詢電話：2802 0016
香港紅十字會長者服務贊助計劃網址：https://www.redcross.org.hk/tc/Activity/Elderly_Service_Detail.html
香港紅十字會網上捐款：https://donation.redcross.org.hk/onlinedonation/user_donation.aspx?operation_id_4_promotion=5102&activity_id_4_promotion=7398