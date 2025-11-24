遊港「餵鴿子」被罰5000元　小紅書女不理解呻：內地可隨意做

社交平台小紅書近日有內地女網民發文，稱自己往香港旅遊時，因餵食野生鴿子被罰款5000港元，並稱「內地可以隨意餵」，並提醒準備訪港的人要注意相關法例。 該名女子上載罰款通知書照片指「我在香港做了件很天真的事……」，事發於11月16日下午3時半在大埔寶湖道街市寶湖里行人路。根據文件，她違反《野生動物保護條例》（第170章）餵飼野生動物罪行，因此被執法人員票控。她感嘆做了件「天真」的事後付上高昂代價：「為什麼不能餵？內地可以隨意啊。」

本港修訂《野生動物保護條例》禁止餵食野生鴿子已經超過一年，根據條例，將全港禁餵野生動物的規定擴展至涵蓋野鴿、提高非法餵飼的最高刑罰至罰款10萬元及監禁一年，以及就非法餵飼引入5,000元的定額罰款，以進一步遏止非法餵飼活動。 貼文引來不少內地網民留言表示驚訝，有人認為初犯應給予警告，指「五千好貴」、「罰款貴過機票」，更有網民笑言「難怪梁朝偉要坐飛機去英國餵鴿子」。有香港網民解釋，餵鴿會令食物殘渣積聚，吸引大量老鼠，並可能引發禽類細菌和噪音問題，嚴重影響公共衛生及居民生活。另有網民批評樓主無知，「不同的地方本來就有不同的法律要遵守」、「這條例都執行一年多了，井底之蛙。」、「東張西望報道很多次阿婆喂鴿子搞到成地鴿屎」、「你的網名叫『每周遊香港』，卻連這事都不知道。」

樓主回應指，經此一事算是「吃一塹，長一智，希望去香港的朋友們以此為戒，遵守香港的法律法規，切勿重蹈覆轍」、「經此一事，也真的是增長見識了，不同的文化，不一樣的觀念，人不能固步在狹小的空間，得多看看不一樣的世界」。