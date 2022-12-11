遊《緣路山旮旯》取景地 黃錦星：「水上巴士」豐富低碳本地遊景物

前環境局長黃錦星遊山旮旯客家村，分享三日兩夜體驗，提到今年中荔枝窩新增「水上巴士」服務，欣賞沿途美景，指令低碳本地遊景物更豐富。他又提到沙頭角梅子林村今月稍後將辦「森活節」，歡迎體驗最新景與物。

黃錦星在社交平台發文指，數年前，假日街渡開始服務荔枝窩，「便利更多遊人到此山旮旯一帶」，今年再新增「水上巴士」，平日星期二及四往返荔枝窩及鄰近島嶼，令低碳本地遊的景物更豐富，表示「星期日乘街渡入村，星期二搭「水上巴士」回市區，水路沿途處處美景！」

他分別提到沙頭角梅子林村和荔枝窩村近年發展，其中梅子林村近年開始有「壁畫村」美景，在多方努力下，特色設計的構築物、清掃出土的村舊物，以及復耕種植的農作物等，陸續出場，更特別提及本地電影《緣路山旮旯》亦在此取景，指今月24日至元旦村中辦「森活節」，歡迎市民遊覽。據「森活節」Facebook專頁介紹，公眾可從中認識並體驗梅子林與蛤塘的復育和活化，感受森林村落的不同可能，鼓勵守護森林村落。至於荔枝窩村，指近十年復耕復育，體現民、學、商、官的多方協作，漸見成果，包括具創意的「農林間作」種植咖啡，自成一景，認為復耕多樣化，締造田園風景，並說在村中送了購自在地農友、低碳美物鮮花予夫人。