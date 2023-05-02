運動不足 高鹽 少鉀 37.8%有中央肥胖問題

疫情3年，運動場地多次被暫時關閉令不少市民缺乏運動，導致復常後仍出現「疫情肥」。衛生署2020/22年度人口健康調查報告發現，市民體能活動不足普遍率較14/15年調查增一倍至24.8%，而超重和肥胖的普遍率增至54.6%，37.8%擁有中央肥胖問題(按照腰圍界定)；患高血壓人數升至逾三成，八成四人有高鹽飲食習慣，蔬菜進食量不足普遍率亦進一步上升。衛生署建議市民應實行健康的生活方式，例如做足夠的體能活動、均衡飲食、保持健康體重，以及遠離煙酒。

衛生署發表的健康調查報告於2020年11月至2022年2月期間，以問卷形式訪問近7,400個家庭，涉及逾1.6萬名15歲或以上的受訪者，並根據性別年齡分層抽樣，為超過2,000名市民提供身體檢查。衛生防護中心非傳染病處高級醫生(公共衛生資訊)鍾曉樺指出，市民體能活動不足普遍率從14/15年的調查13%升近一倍、至24.8%；超重和肥胖的普遍率由50%增加到54.6%，相信肥胖率或與市民體能活動不足的情況顯著上升有關。

報告顯示，83.9%人有高鹽飲食習慣，但每日平均鹽攝取量微減，由14/15年度的8.8克下降至最新的8.4克，仍高於世衛建議的每日攝取量少於5克上限；有90.9%人鉀攝取量不足、即低於世衛建議每日攝取量至少3.5克。蔬菜進食量不足普遍率增至97.9%、升3.5個百分點，僅有2%每日進食足夠的蔬果、即每天至少進食400克約為5份蔬果。