運動不足 高鹽 少鉀 37.8%有中央肥胖問題

疫情3年，運動場地多次被暫時關閉令不少市民缺乏運動，導致復常後仍出現「疫情肥」。衛生署2020/22年度人口健康調查報告發現，市民體能活動不足普遍率較14/15年調查增一倍至24.8%，而超重和肥胖的普遍率增至54.6%，37.8%擁有中央肥胖問題(按照腰圍界定)；患高血壓人數升至逾三成，八成四人有高鹽飲食習慣，蔬菜進食量不足普遍率亦進一步上升。衛生署建議市民應實行健康的生活方式，例如做足夠的體能活動、均衡飲食、保持健康體重，以及遠離煙酒。
衛生署發表的健康調查報告於2020年11月至2022年2月期間，以問卷形式訪問近7,400個家庭，涉及逾1.6萬名15歲或以上的受訪者，並根據性別年齡分層抽樣，為超過2,000名市民提供身體檢查。衛生防護中心非傳染病處高級醫生(公共衛生資訊)鍾曉樺指出，市民體能活動不足普遍率從14/15年的調查13%升近一倍、至24.8%；超重和肥胖的普遍率由50%增加到54.6%，相信肥胖率或與市民體能活動不足的情況顯著上升有關。
報告顯示，83.9%人有高鹽飲食習慣，但每日平均鹽攝取量微減，由14/15年度的8.8克下降至最新的8.4克，仍高於世衛建議的每日攝取量少於5克上限；有90.9%人鉀攝取量不足、即低於世衛建議每日攝取量至少3.5克。蔬菜進食量不足普遍率增至97.9%、升3.5個百分點，僅有2%每日進食足夠的蔬果、即每天至少進食400克約為5份蔬果。
三成人患高血壓 當中四成不自知
超重、體能活動不足、高鹽飲食和與進食蔬果量不足相關的鉀攝取量不足，均會導致高血壓。29.5%人有高血壓，升1.7百分點；當中四成人不知自己已患高血壓。
51.9%患高膽固醇血症、8.5%受訪者患有糖尿病，分別70%高膽固醇血症患者和36%糖尿病患者不知道自己身體狀況。鍾曉樺表示高血壓、糖尿病和高膽固醇血症的普遍率與14/15年的調查結果相若，料因慢性病短期內未必有明顯變化。
衛生防護中心非傳染病處主任何家慧指出，肥胖是發達地區常見問題，香港的超重和肥胖普遍率與內地和新加坡相近。而香港男性較常接觸煙酒，加上生活習慣不健康，會有更高風險患有高血壓和糖尿病；「一罐啤酒有140千卡卡路里、一杯紅酒(175ml)就有160千卡，你飲完已經差唔多食咗大半碗飯(一碗200千卡) !」她建議市民，除要有足夠的體能活動，亦要培養均衡飲食習慣，包括減少食用醃製肉類蔬菜，使用薑、蒜、蔥等調味料取代油、鹽和糖，並每天進食不少於兩份水果和三份蔬菜。