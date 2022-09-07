運動博覽周六首於會展舉行 退役劍手辦賽事延運動熱

東奧熱潮燃燒一年，市民熱捧之餘，已退役的運動員也熱情未退。多位前港隊參與周末開鑼的運動博覽，前佩劍一哥林衍聰會舉辦青少年劍擊比賽，讓參加者感受貼近國際賽體驗；2003年退役、劍壇四朵金花之一的張雪麗則分享復出追夢經歷。運動博覽踏入十周年，首次移師會展舉行，規模更大，大會冀帶來更多運動體驗機會，又首設以運動作主題的市集，退役港足代表唐建文帶來自家髮型產品品牌，花式跳繩運動員張栢鴻也參加市集「教返幾招」。

場地設計貼近國際賽事

今屆運動博覽有逾200個攤位及逾百個參展商，均較上屆多約一成。除展出各展商的商品，入場人士也可參加多元化運動體驗。其中林衍聰創立的「Fencing Hall劍．館」與大會合辦劍擊比賽，將在3日展覽期間舉行。他提到，受惠場地較大，比一般於運動場舉行的賽事有更多空間安排更多組別和項目，機會難得，又會於決賽場上加設燈號裝置，讓小劍手可感受更貼近國際賽的體驗，助燃興趣，也希望向市民推廣劍擊。同場亦有大型運動品牌、賽馬會安排的各項運動體驗區，大會冀參加者「買嘢之餘流下汗」。

博覽亦安排多個舞台表演節目和運動員分享會。其中張雪麗會到場分享，她2003年退役，至2018年又跟隨前隊友，到日本參加亞洲大師賽事重出江湖奪得銅牌佳績。今年10月她會參加於克羅地亞舉辦、讓退役運動員參加的世界錦標大師賽(FIE Veteran World Fencing Championships 2022)。她說希望帶出運動員不分年齡或退役與否也可繼續追夢的信息。

首設運動主題市集

運動博覽過去於九龍灣國際展貿中心舉行，今年首度移師灣仔會展。主辦單位運動版圖市務總監曾惠詩指，改地方舉行是因適逢展覽第十屆，又配合到會展檔期，希望吸引更多人入場；又笑說會加強宣傳，提醒擁躉地點有變「不要去錯地方」。博覽亦首設運動主題市集，有份參加的唐建文以自身經驗開發適合運動、不「醃眼」的髮式定型產品；張栢鴻則感疫情期間更多人注重健康，希望向參觀者介紹其開發的運動應用程式同時交流想法。