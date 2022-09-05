運動品牌與社協推空手道班 港將劉知名教學童禮儀和技巧

疫情下學校只維持半日課或改上網課，課外活動亦大減，兒童未有空間消耗精力，亦影響身心健康發展。有運動品牌舉辦運動訓練班與非牟利機構合作，資助兒童免費參加全運會空手道「個人型」銅牌得主、香港代表劉知名任教練的空手道訓練班。有參與家庭分享課程令SEN兒子得以宣洩精力及學懂禮儀知識，令家庭氛圍有所改善。

運動品牌FILA舉辦空手道訓練班，名額約15個費用全免，部分名額預留予社區組織協會會員，讓基層家庭學生有機會接觸空手道。最終訓練班的13名學生中，8名來自基層家庭，均由協會衡量申請學童的家庭經濟能力、健康需要等條件，決定人選。訓練班由劉知名擔任教練，並只收取車馬費，教授學生了解空手道中的禮儀與基本動作。

SEN(特殊教育需要)學童楊小朋友是其中一名受惠者，其母指兒子在疫情前與姐姐關係較好，但停課令孩子長期困在家中，斷絕社交加上精力無處發洩，與家人摩擦日增，姐弟經常在家因小事爭執，甚至「大打出手」致受傷。但兒子上月參加課程後情緒和行為有改善，空手道課後會與家人主動分享課堂所學，亦懂得將空手道禮儀應用於日常生活，懂得尊重人，如會對人鞠躬敬禮，與家人相處時亦變得有禮，近日家庭氣氛已大為改善。

FILA香港、澳門及新加坡總經理廖寶賢形容，由於基層小朋友上興趣班的機會較少，從看到他們上堂時對每個動作的認真程度，以及熱心發問的態度，可見他們十分珍惜這個接觸新事物的機會。

他期望透過所舉行的訓練班可回饋社會，並藉此將不同運動推廣至兒童階層，讓受經濟條件限制的兒童亦有機會探索自己的興趣。他又預告，未來會舉辦更多類型的訓練班，預計年底會推出劍擊訓練班，期望整個計劃能支援最少1,000名兒童。