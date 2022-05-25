運房局強調高齡公屋結構安全　大規模重建影響輪候上樓

本港公共房屋計劃始於上世紀五十年代，現時房委會轄下有9個公共屋邨樓齡達50年以上，合共涉及逾2.9萬個單位。運輸及房屋局指，其中的西環邨和馬頭圍邨有合適遷置資源，原址重建亦有潛力提供更多單位，正研究重建這兩個屋邨及盡量擴大重建地盤範圍。
房委會研重建西環邨馬頭圍邨
運房局書面回覆立法會議員質詢時，重申現未有重建計劃的高樓齡屋邨樓宇結構安全、沒有重建的迫切需要。當局又指，長遠而言重建或可增加公屋供應，但短期會即時減少可編配單位數量，在現時需求殷切的情況下，大規模重建會凍結大量可供編配單位，對輪候家庭造成負面影響。
當局指，房委會一直按4個基本原則，即樓宇結構狀況、修葺工程成本效益、重建屋邨附近有否合適遷置資源，以及原址重建的潛力，按實際情況審慎考慮是否重建個別屋邨。房委會過去10年已完成10項重建高樓齡公共屋邨項目，另有8個項目現正推展。
9個屋邨樓齡達50年以上
|屋邨名稱
|落成年份(年)
|單位數目
|模範邨
|1954至1979
|667
|西環邨
|1958至1959
|636
|彩虹邨
|1962至1964
|7,435
|馬頭圍邨
|1962至1965
|2,075
|和樂邨
|1962至1966
|1,938
|福來邨
|1963至1967
|3,129
|華富(一)邨
|1967至1969
|4,801
|華富(二)邨
|1970至1978
|4,347
|坪石邨
|1970至1971
|4,581
當局補充，模範邨共有7座樓宇，當中5座於1954年落成，另外兩座高樓層樓宇於1979年落成。至於共有6座樓宇的華富(二)邨，當中4座樓宇於1970至1971年落成，另外兩座則於1978年落成。