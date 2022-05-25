運房局強調高齡公屋結構安全　大規模重建影響輪候上樓

本港公共房屋計劃始於上世紀五十年代，現時房委會轄下有9個公共屋邨樓齡達50年以上，合共涉及逾2.9萬個單位。運輸及房屋局指，其中的西環邨和馬頭圍邨有合適遷置資源，原址重建亦有潛力提供更多單位，正研究重建這兩個屋邨及盡量擴大重建地盤範圍。

房委會研重建西環邨馬頭圍邨

運房局書面回覆立法會議員質詢時，重申現未有重建計劃的高樓齡屋邨樓宇結構安全、沒有重建的迫切需要。當局又指，長遠而言重建或可增加公屋供應，但短期會即時減少可編配單位數量，在現時需求殷切的情況下，大規模重建會凍結大量可供編配單位，對輪候家庭造成負面影響。

當局指，房委會一直按4個基本原則，即樓宇結構狀況、修葺工程成本效益、重建屋邨附近有否合適遷置資源，以及原址重建的潛力，按實際情況審慎考慮是否重建個別屋邨。房委會過去10年已完成10項重建高樓齡公共屋邨項目，另有8個項目現正推展。

9個屋邨樓齡達50年以上

屋邨名稱 落成年份(年) 單位數目 模範邨 1954至1979 667 西環邨 1958至1959 636 彩虹邨 1962至1964 7,435 馬頭圍邨 1962至1965 2,075 和樂邨 1962至1966 1,938 福來邨 1963至1967 3,129 華富(一)邨 1967至1969 4,801 華富(二)邨 1970至1978 4,347 坪石邨 1970至1971 4,581

當局補充，模範邨共有7座樓宇，當中5座於1954年落成，另外兩座高樓層樓宇於1979年落成。至於共有6座樓宇的華富(二)邨，當中4座樓宇於1970至1971年落成，另外兩座則於1978年落成。