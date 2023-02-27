運輸工會反對引外勞促改善工作環境　批過度發展鐵路扼營運空間

總工會發言人林天賦表示，職業司機在社會復常之際，薪酬待遇和工作環境未見大幅改善，卻有意見認為要輸入外勞司機，對行業無意改善就業條件要求感到怒不可遏。

本港多個公共運輸行業鬧「司機荒」，不時有聲音建議政府引入外勞解決問題。汽車交通運輸業總工會認為，要解決運輸業勞工短缺問題，當務之急應是改善工作條件，吸引更多人投身業界，又批評政府採取過急和過度的鐵路發展策略，扼殺其他陸路公共交通的營運空間，如屯馬綫通車後專營巴士公司每日便減少5萬名乘客。

形容職業司機收入極待提升

總工會又統計各種公共交通司機的收入，發現專營巴士、專綫小巴和非專營巴士司機的收入，分別為1.8萬元和1.2萬至1.6萬元不等的士司機收入更不穩定。如要賺取政府去年公布的23,253元平均每月薪金，專營巴士車長每個月要加班約44小時、專綫小巴和非專營巴士司機需加班140小時至180小時不等，形容整體職業司機的收入水平亟待提高。

另外，總工會指前線司機需面對高強度工作和沉重壓力，但政府卻漠不關心前線司機面對的工作苦況和難題，加劇前線司機權益受損的問題。總工會又稱，政府在發展鐵路時，將其他公共交通設定為提供接駁服務的輔助交通工具，順理成章地製造「一鐵獨大」的局面。

促政府聆聽意見造福業界

總工會指出，在政府傾斜政策下，鐵路網絡佔據愈來愈大的巿場份額，惟一直沒有接納其提出平衡各種公共交通工具的營運生態，以及採取有效疏導措施來減低業界勞工所受衝擊之要求，要求運輸及物流局局長林世雄認真聆聽工會意見，切實改善政府施政和造福業界勞工。