運輸工販賣假MIRROR演唱會門票判囚5個月　並須賠償事主500元

人氣男團MIRROR上月底在紅館舉行演唱會，5月開售時一票難求，一名20歲青年涉嫌偽造假演唱會門票，並以10,000港元2張的價錢出售，在地鐵站交收時被買家識破，並另外搜出4張懷疑假門票。涉案青年今日（16日）在西九龍裁判法院承認1項以欺騙手段取得財產及1項管有虛假文書罪，裁判官陳慧敏判他即時入獄5個月，並下令被告須向事主賠償500港元。

控罪指，20歲被告蘇樂霖，報稱運輸工人，他被控於2022年5月8日，在港鐵長沙灣站大堂以欺騙手段，即銷售2張假演唱會門票為由，不誠實地取得1名曹姓女子1萬港元，意圖永久地剝奪她的財產；以及在同日同地保管4張假演唱會門票。

案情指，事主在Facebook見到有人以1萬港元轉售2張Mirror演唱會門票，便相約對方在案發當晚10時於長沙灣地鐵站交收。2人當時一手交錢一手交門票，但事主見到裝著門票的信封出奇地輕，便打開檢查，見到門票質素低落似假門票，便質問被告，被告立即搶去事主手中的鈔票共6500港元後逃跑，有逃人協助制服被告並報警，警方在被告身上起回6000港元，又發現另外4張假門票。

裁判官判刑時表示，被告有預謀犯案，除了賣給事主的2張假門票，身上還有4張假門票，他利用別人想欣賞演唱會的心態而犯案。而且在出獄後短短5個月又再犯法，決定以每項控罪7個半月監禁為量刑起點，扣減後判囚5個月，2項控罪刑罰同期執行。