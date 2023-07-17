運輸業建造業外勞計劃暫0申請　小巴商會料首批申請佔900名額「八八九九」

運輸業和建造業的輸入勞工計劃今日(17日)起接受申請，運輸及物流局和運輸署回覆《am730》指，截至今日下午4時，香港機場管理局及運輸署未有收到運輸業輸入勞工計劃的申請。

商會促政府助改善小巴行業待遇

香港的士小巴商總會理事長周國強表示，小巴業界對輸入外勞司機有需求，預計首批申請已佔900個名額的「八八九九」，「中型線有十多架車，都會申請5、6個名額」，估計今日只是因颱風關係未有業界申請。但他指出，由於僱主在聘用外勞司機後便需要支薪和提供住宿，形容細節「幾辣」，估計平均一名司機順利考牌時間為2至3個月，計及部分不合格需補考的司機，平均考牌時間為3至4個月，「做20個月出24個月人工，成本都幾貴，但(本地司機)人手老化，無奈都要去請。」