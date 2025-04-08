運輸署去年接3.6萬宗專營巴士投訴　脫班延誤等九巴佔2萬城巴近7000

運輸署去年就專營巴士專營權服務共接獲超過3.6萬宗投訴，有3.1萬宗服務水準投訴和5,290宗服務質量投訴。其中，涉及「脫班」和「延誤」等的服務水準投訴，九巴及城巴兩個專營權分別有2萬宗和6,900宗，龍運巴士和新大嶼山巴士亦各自有1,568宗和540宗。

巴士脫班延誤成因眾多 運輸署回覆立法會特別財委會書面提問稱，隨着疫情後社會復常，乘客對巴士服務需求大增，而營辦商普遍面對人手不足問題，因此有關專營巴士服務的投訴數字自2022年起有上升趨勢。署方當時已經與營辦商通過既定機制，檢視各區的專營巴士路線服務水平及乘客需求情況，規劃改善及重整專營巴士服務。

脫班率方面，運輸署指各專營巴士路線有不同的營運模式，例如全日服務、只在繁忙時間或周末和假日營運的服務，以及受訂定班次數目影響，故不宜直接比較個別路線的脫班率。去年各個專營權的脫班率分別為九巴2.7%、城巴(市區及新界)2.5%、城巴(機場及北大嶼山)1.6%、龍運巴士2.0%及新大嶼山巴士0.3%。運輸署又指，巴士脫班、延誤及服務不足的成因眾多，包括營辦商控制範圍以內的因素，例如車程時間、車輛故障或不足、人手調配，以及交通擠塞、突發路面情況等營辦商難以控制的情況。